Bursa davasında sanıkların çelişkili ifadeleri ve 'para verdim bu işe' iddiası

Olayın özeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 6 Şubat 2026 akşamı meydana gelen saldırıda, kahvehaneden çıkan iki arkadaş, İbrahim Çelik ve Zekeriya Ç. peş peşe açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Çelik, altı gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturmayı yürüten ekipler çok sayıda görüntüyü inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Soruşturma ve yakalamalar:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı kameralardan elde edilen 280 saatlik görüntü izlemesiyle şüphelilerin olay yerine 'ikiz plaka' kullanan üç farklı araçla geldiklerini, saldırının ardından araç değiştirip İstanbul'a kaçtıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonlarda E.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, Müjdat D., Batuhan Ö., Hakan N. ve Fatih K. tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen firari sanık Adnan A. ile mağdurları takip ettiği iddia edilen Taner A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede bu iki kişinin yakalanması için müzekkere yazılmasına karar verildi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşmada çelişkili savunmalar ve tanık beyanları:

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar ile ağır yaralı mağdur Zekeriya Ç., ölenin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkların ifadeleri birbirleriyle çelişirken, mahkeme başkanı sık sık bu tutarsızlıklara tepki gösterdi.

Sanıklardan Batuhan Ö., olayı gördüğünü söylemezken, olay sırasında araçta bulunduğunu ve saldırı anında yönelmeyi, ardından panikle yola devam ettiklerini anlattı. Batuhan, İstanbul'a geldiklerinde Müjdat'ın yanlarında olmadığını, Fatih'in Müjdat'ı bıraktığını söylediğini iddia etti.

Diğer bir sanık Fatih K. ise tarlaya silah atışı yapmak için gittiklerini, Batuhan ve Müjdat'ın maskeli ve telaşlı olduklarını, araçlarda plaka söküldüğünü anlattı. Fatih, Batuhan'ın konuşmalarını örnek vererek 'Zayıfı niye vurdun? Şişkoyu vuracaktın' gibi ifadeler duyduğunu belirtti. Daha sonra Batuhan'ın kendisini bu işe dahil ettiğini ve kendisine 'Bu işi yapmam gerekiyordu. Para verdim bu işe' dediğini öne sürdü; bu sözler sanıklar arasındaki sorumluluk ve azmettirme iddialarını kuvvetlendirdi.

Hakan N. ise suçsuz olduğunu savunarak olaydan önce ehliyeti iptal olduğu için araç kullanmadığını, olay sonrası İznik'te tatilde olduklarını ve saldırıyı 'sanal medyadan' öğrendiğini ifade etti. Hakan'ın tutukluluğu ve şirketinin iflas ettiği yönündeki açıklamaları mahkemece not edildi.

Mağdur ve yakınlarının iddiaları:

Ağır yaralanan Zekeriya Ç., duruşmada ateş edenin Müjdat olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Ölenin babası Süleyman Ç. ise oğlunun öldürülmeden önce kendisine Adnan ismini verdiğini ve İbrahim'in Adnan ile aralarında arazi ve kafe devir anlaşmazlığı bulunduğunu anlattı. Baba Süleyman, İbrahim’in Adnan’dan yaklaşık 10 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdü ve tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ayrıca tanık beyanlarında kahvehanede maktul ve yakınlarının gözetlendiğinin fark edildiği, çıkış anında takip edildikleri iddiası yer aldı. İddianamede de Taner A.'nın kahvehaneden çıkış anında diğer sanıklara telefonla haber verdiği ve takip ettiği kaydedildi.

Mahkemenin kararı ve duruşmanın seyri

Mahkeme başkanı, sanık ifadelerindeki çelişkiler üzerine sık sık tepki verdi; bazı sanıkların olay anına ilişkin 'görmedim' şeklindeki beyanlarını gerçekçi bulmadığını ifade etti. Duruşma sonunda firari Adnan A. ve Taner A. hakkında yakalama kararı ve müzekkere çıkarılmasına karar verilirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Davada, iddianamedeki azmettirme ve kasten öldürme ile kasten öldürmeye teşebbüs suçlamaları gündemde kalmaya devam ediyor. Mahkeme süreci ilerledikçe, güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve sanık ifadelerindeki çelişkiler davanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Not: Duruşmada yer alan tüm tarih, isim ve iddia edilen rakamlar mahkeme kayıtlarından alınmıştır; soruşturma ve yargılama süreci devam etmektedir.

OLAY ANI (ARŞİV)