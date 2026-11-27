Test sürüşüyle başlayan yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da Osmaneli-Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattında ilk test sürüşlerini gerçekleştirdi. Yenişehir Havalimanı YHT İstasyonu’ndan Bursa YHT Garı’na kadar yapılan denemeler öncesinde Bakan Uraloğlu, proje kapsamı, ilerleme durumu ve hedef takvimine ilişkin basınla bilgi paylaştı. Test sürüşüne Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Test sürüşü ve katılımcıların mesajı:

Bakan Uraloğlu, demiryolunun üretim, kalkınma ve istihdamla doğrudan ilişkili stratejik bir altyapı olduğunu vurgulayarak 2002’den bu yana demiryolu yatırımlarının büyütüldüğünü anımsattı. Yapılan yatırımlarla yapılandırılan ağ ve son açılan hatlara ilişkin bilgilerin ardından Uraloğlu, Osmaneli-Bursa hattının işletmeye alınmasıyla Bursa’nın hızlı trene doğrudan bağlanacağını ve projenin bölgesel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Güzergah, istasyonlar ve mühendislik ayrıntıları:

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanırken, batıda Kuşcenneti İstasyonu aracılığıyla Bandırma-İzmir demiryoluna entegrasyon sağlayacak. Proje kapsamında Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa edildi; mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile birlikte toplam 9 istasyonla hizmet verilecek.

Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesitte altyapı kapsamında 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve toplam 369 sanat yapısının tamamlandığı açıklandı. Proje metninde, Osmaneli-Bursa kesimindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının bittiği ve test süreçlerinin başlatıldığı, Bursa-Bandırma kesimindeki inşa çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Süreler, kapasite ve ekonomik entegrasyon:

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre hattın işletmeye alınmasıyla şehirler arası seyahat sürelerinde önemli kısalmalar olacak. Bursa’dan Ankara ve İstanbul yolculuğu yaklaşık 2 saat 15 dakikaye inecek; Bursa–Bilecik 45 dakika, Bursa–Eskişehir 1 saat ve Bursa–Konya 2 saat 50 dakika olarak hesaplandı.

Bakan Uraloğlu, hattın yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da hizmet edeceğini vurguladı: hattın tamamıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağı bildirildi. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanına bağlanacak; otomotiv, makine ve kimya sektörlerinin yüksek hacimli yükleri demiryoluyla limana ulaştırılabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile havalimanı-demiryolu entegrasyonu sağlanacak.

Kent içi bağlantılar: Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metrosu

Emek-Arabayatağı metro hattının uzatılmasıyla oluşturulan Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi hattı, mevcut kent içi raylı sistem ağını yaklaşık 6 kilometre daha genişleterek 4 yeni istasyon kazandıracak. Projede Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları arasındaki demiryolu ve katener işlerindeki çalışmaların tamamlandığı, hattın enerjilendirilip metro araçlarıyla testlerin sürdüğü bildirildi. Projede genel fiziki ilerleme oranının %87ye ulaştığı açıklandı.

Bakan Uraloğlu, mevcut metro hattının YHT Gar ile entegrasyonunun sağlanması sayesinde Kestel ve Üniversite hattından Şehir Hastanesi’ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımı kurulacağını, YHT ile gelen yolcuların aktarma yaparak şehrin merkezi noktalarına ve hastaneye kolaylıkla ulaşacağını ifade etti. Her iki projenin de birbirini tamamlayan parçalar olduğu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, yüklenici firmalar ve çalışanların emeğine teşekkür edildiği belirtildi.

Program kapsamında Uraloğlu’nun ayrıca Bursaray’ın YHT Gar Metro İstasyonu–Emek Metro İstasyonu arasında test sürüşü yaparak projelerdeki son durumu yerinde incelemesi planlandı. Bakanlık, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hızlı tren ve metro hatlarının hizmete alınması için takvimi 2027 yılının ilk yarısı olarak açıkladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, OSMANELİ-BURSA HIZLI TREN HATTI İLE EMEK-YHT GAR-ŞEHİR HASTANESİ METRO HATTI'NDA İLK TEST SÜRÜŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. HATTIN TAMAMININ İŞLETMEYE ALINMASIYLA YILLIK 29,9 MİLYON YOLCU VE 59,7 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE ULAŞILACAĞINI AÇIKLAYAN BAKAN URALOĞLU, BURSA'DA HIZLI TREN SEFERLERİNİN 2027 YILININ İLK YARISINDA BAŞLAYACAĞINI DUYURDU.