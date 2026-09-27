Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Bursa, imparatorluğun doğuşunu taşıyan şehir olarak yeniden anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 700. yıl etkinliklerinde düzenlenen 'Kuruluşun Başkenti Bursa' söyleşisinde, akademisyenler kentin Osmanlı'nın kuruluş ve yükselişindeki rolünü ele aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa, imparatorluğun doğuşunu taşıyan şehir olarak yeniden anıldı

söyleşi ve katılımcılar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın Fethi’nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kuruluşun Başkenti Bursa" söyleşisi, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Aziz Elbas da dinleyiciler arasında bulunurken, söyleşi Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

Bursa'nın kuruluş dönemindeki önemi:

Söyleşide ağırlıklı olarak, Bursa’nın fethiyle başlayan tarihi sürecin şehri Osmanlı’nın ilk payitahtı haline getirdiği ve devletin kuruluş ile yükseliş döneminde merkezi bir konum üstlendiği değerlendirildi. Prof. Dr. Tufan Gündüz Bursa’nın Bizans’ın Anadolu’daki son büyük şehri olduğuna dikkat çekerek konunun önemini şu sözlerle vurguladı: "Bursa fethedildikten sonra hızlıca Türk ve Müslüman şehri oluyor. Osmanlı Cihan Devleti’nin temelleri Bursa’da yükseliyor. Konya Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Rey şehri Büyük Selçuklu için nasıl bir anlam taşıyorsa, Bursa da Osmanlı Cihan Devleti için öyle bir anlam taşıyor. Burası devletin kurulduğu, imparatorluk temellerinin yükseldiği yer."

fethin dini ve siyasi boyutu:

Prof. Dr. Haşim Şahin ise Bursa fethinin sadece siyasi bir dönüm noktası olmadığını, aynı zamanda İslam dini açısından da taşıdığı önemi ortaya koydu. Şahin, Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’u fethettikten sonra söylediği "Bizim derdimiz i’la-yı kelimetullahtır" sözünü hatırlatarak, "İ’la-yı kelimetullah, yani Allah’ın hükmünü yayma anlayışı, Osmanlı Cihan Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren Ertuğrul Gazi ile birlikte başlayan, Osmangazi, Orhangazi ve 1. Murad ile birlikte devam eden bir süreçtir" ifadeleriyle görüşünü aktardı.

Söyleşiyi takip eden vatandaşlar, akademisyenlerin Bursa’nın kuruluş dönemine ilişkin değerlendirmeleriyle kentin tarihî hafızasının korunması ve mirasın gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğine dair farklı perspektifleri dinleme fırsatı buldu. Programın sonunda katkılarından dolayı Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin'e plaket takdim edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BURSA’NIN FETHİ’NİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BURSA’NIN FETHİ’NİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘KURULUŞUN BAŞKENTİ BURSA’ SÖYLEŞİSİNDE, OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE YÜKSELİŞ SÜRECİNDE BURSA’NIN ÜSTLENDİĞİ TARİHİ ROL, AKADEMİK PERSPEKTİFLE ELE ALINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te kergede bulamaç kaynayan gelenek canlandı
images

Yılların hafızası: Bodrum'un 22 yıllık arşivi gelecek kuşaklara aktarıyor
images

Bodrum'da perdenin arkasına bakış: yarım asırlık anılar canlandı
images

Suyun renkleriyle öğrencilerin odağını onaran ebru ustası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt ilçe kongresinde gerilim: Yeni Parti seçimi iptal edildi

Piknik molası cemaatle namaza dönüştü: Nusaybin'de DSİ Barajı'nda birlik görüntüsü

Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

İstihdama 2,1 milyonluk hamle: 2029'da işsizlik yüzde 7,6 hedefleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi