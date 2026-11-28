ziyaretin çerçevesi ve katılımcılar:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu, beraberlerindeki BTSO heyetiyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu TOBB Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmede BTSO yönetim kurulu üyeleri ile TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu başkanları yer aldı.

Toplantıya ayrıca Bursa Ticaret Borsası (BTB) yönetimi de katıldı; İbrahim Özhan (BTB Yönetim Kurulu Başkanı), Gökhan Onur (Meclis Başkanı) ve borsanın yönetim kurulu ile meclis üyeleri ziyarette hazır bulundu. Heyetin ortak amacı, Bursalı iş insanlarının birlik ve beraberliğini göstermek ve yeni dönemin önceliklerini paylaşmaktı.

görüşmenin odağı: yeni dönem hedefleri ve işbirliği:

Ziyarette BTSO’nun yeni dönem çalışma hedefleri, Bursa ekonomisinin gelişimine yönelik öncelikli konular ve oda-borsa iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı. BTSO tarafı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kurumsal birikimi ve temsil gücünün bu süreçte kritik önemde olduğunu vurguladı.

Özer Matlı görüşmeye ilişkin olarak, "Sayın Başkanımızla görüşmemizde BTSO olarak yeni dönemde hayata geçirmek istediğimiz çalışmaları değerlendirdik." dedi ve Birlik öncülüğünde üyelerin beklentileri doğrultusunda adımlar atılacağını belirtti. Matlı ayrıca, şehrin üretim ve ticaret potansiyelini geliştirecek projelere vurgu yaptı.

Erol Dağlıoğlu ise meclisin sektörler arası iletişimdeki rolüne dikkat çekti: "Meclisimiz, Bursa ekonomisinin farklı sektörlerini aynı çatı altında buluşturan güçlü bir yapıya sahip. Meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizin desteğiyle sektörlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından izleyerek Birliğimizin çalışmalarına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

tebrik, hediyeleşme ve doğum günü kutlaması:

Toplantının ardından Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO seçimlerinde göreve gelen başkanları ve yönetimi tebrik etti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Başkanlarımızı, Yönetim Kurulumuzu, Meclis Üyelerimizi ve tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum. Şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için el birliğiyle çalışma zamanı."

Ziyarette ayrıca Özer Matlı tarafından Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursaspor forması hediye edildi. Hisarcıklıoğlu'na ayrıca Bursa Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin hazırladığı, kentin kültürel değerlerini ve el emeğini yansıtan bir tablo ile Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünler takdim edildi.

Görüşme vesilesiyle, Bursa Ticaret Borsası yönetimiyle birlikte Başkan Hisarcıklıoğlu’nun doğum günü de kutlandı; katılımcılar samimi bir ortamda iyi dileklerini iletti.

Toplantı, BTSO ile TOBB arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, şehir ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklanan ortak çalışma programlarının hazırlanması ve üyelerin beklentilerinin Birlik düzeyinde daha etkin temsil edilmesi hedefleriyle sona erdi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI VE MECLİS BAŞKANI EROL DAĞLIOĞLU, BERABERLERİNDEKİ BTSO HEYETİYLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.