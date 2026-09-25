Bursa itfaiyesi için örnek şehir vizyonu

başkan vekili ziyareti ve değerlendirmeler:

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İtfaiye Teşkilatı’nın 312’nci kuruluş yıl dönümü ve 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen programda itfaiye personeli ve yöneticileriyle buluştu. Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette, Biba hem kutlama hem de saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biba, personelin koşulları ve ekipman ihtiyaçlarına ilişkin şunları söyledi: "Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığınız işin ne kadar tehlikeli olduğunun farkındayız. Şehrimiz ve vatandaşlarımız adına kutsal bir görev yapıyor, bu bilinçle çalışıyorsunuz. Müdahale ettiğiniz tüm olayları kazasız belasız tamamlamanızı diliyorum. Kurum yöneticileri olarak ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ve araçları temin etmek, çalışma şartlarınızı iyileştirmek bizim görevimiz. Her zaman yanınızdayız."

proaktif önlemler ve kaynak yönetimi:

Biba, müdahaleden çok önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaptı ve "Sonuca değil, sonuç ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlere odaklanmalıyız. Çünkü geri dönüşü olamayan kayıplar yaşanabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Kentin sanayi yapısı nedeniyle günlük ortalama 40 yangın çıktığını hatırlatan Biba, kurumların kendini sürekli sorgulaması gerektiğini, "Ne kadar yeterliyiz?" sorusunun önemini taşıdığını belirtti.

Bütçe konusuna ilişkin net konuşan Biba, afet halinde 'bütçemiz yok' deme lükslerinin olmadığını söyleyerek, imkanları zorlayacaklarını ve gerekirse başka kalemlerden kısıntı yapılarak itfaiye bütçesinin güçlendirileceğini vurguladı. Ayrıca diğer kurumlarla koordinasyonun ve çözüm odaklı yaklaşımın altını çizdi.

tören, kortej ve ilçe etkinlikleri:

İtfaiye Haftası çerçevesinde Büyükşehir yöneticileri ve İtfaiye Dairesi personeli Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törenin ardından Bursa İtfaiyesi araçlarıyla şehir merkezinde kortej düzenlendi ve heyet daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Vekili Biba, telsiz üzerinden personelin haftasını kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Hanlar Bölgesi’nde kurulan etkinlik alanında ise çocuklara yönelik afet ve yangın bilinci aktiviteleri, Bursa İtfaiyesi sergisi ve müdahale araçları sergilendi; alan 1 Ekim'e kadar ziyarete açık kaldı.

ağustos verileri ve sahadaki kapasite:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, şehir genelinde 31 istasyon, 901 personel ve 164 araç ile 7/24 görev yapıyor. Kurum, sadece ağustos ayında 1.193 yangın ve 1.237 arama-kurtarma müdahalesi gerçekleştirerek diğer hizmetlerle birlikte toplam 2.480 olayda vatandaşlara destek sağladı.

Biba'nın mesajı, ekipman ve personel yatırımlarının sürdürüleceği, önleyici çalışmalara öncelik verileceği ve Bursa'nın itfaiye alanında ülkeye örnek olacak şekilde geliştirilmesi yönünde somut adımlar atılacağı yönünde oldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, İTFAİYE TEŞKİLATI’NIN 312’NCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ. YANGIN VE AFETLERE KARŞI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN BİBA, "BURSA’YI İTFAİYE ALANINDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ" DEDİ.