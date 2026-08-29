Bursa İznik-Yenişehir yolunda alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Bursa'da kamyonet alevlere teslim oldu

İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin tamamını sardı.

Olayın gelişimi:

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yoğun alevlere hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale ve soruşturma:

Yangın sonucunda kamyonet büyük ölçüde zarar gördü; araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı.

BURSA’DA KAMYONET ALEV TOPUNA DÖNDÜ