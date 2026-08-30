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Bursa Karacabey'de viraj dönüşünde hız kazaya dönüştü

Karacabey Boğaz yolu'nda viraja yüksek hızla giren otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıktı; kaza araç içi kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa Karacabey'de viraj dönüşünde hız kazaya dönüştü

kaza anı ve olay yeri:

Karacabey ilçesi Boğaz yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

kayıtlar ne gösteriyor:

Kaza anı, aynı yönde seyreden başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin viraja yüksek hızla girişi ve ardından kontrolü kaybederek kazaya karışması net biçimde görülüyor.

kazazedelerin durumu:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı; sürücülerin sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kazanın temel nedeni viraja yüksek hızla girilmesi ve sürücünün hakimiyeti kaybetmesi olarak belirtiliyor.

Karacabey Boğaz yolu'ndeki kaza, araç içi kameraya yansıyan görüntülerle kayda geçti.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BOĞAZ YOLU ÜZERİNDE VİRAJA HIZLI GİREN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU....

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BOĞAZ YOLU ÜZERİNDE VİRAJA HIZLI GİREN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU. KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIRKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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