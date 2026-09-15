Bursa meclisi geleceğe yatırım dedi: Kayapa ve Kuruçeşme'ye atık tesisi onayı

Eylül oturumu ve alınan kararlar:

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde, kent genelinde katı atıkların bertarafına yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile Nilüfer ilçesi Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerinde belirlenen parsellerin "Katı Atık Tesisleri Alanı" olarak ayrılmasına ilişkin imar planı değişiklikleri vardı.

Komisyon raporu, itirazlar ve meclis tartışması:

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı rapor meclise taşındı; askı sürecinde yapılan itirazlar oturumda ele alındı. Muhalefet temsilcileri, seçilen sahaların konumu nedeniyle çevresel riskler taşıdığını öne sürdü ve itirazların dikkate alınmasını talep etti. Salonun dışında ise çevredeki mahalle sakinleri kararın ardından tepki gösterdi.

Görüşmeler sırasında Başkan Vekili Şahin Biba, konunun geçmişine ve hukuki altyapısına ilişkin resmi belgeleri paylaştı. Biba, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderdiği yazıyı okudu ve mevcut depolama alanlarının kapasitelerinin sınırlarına ulaştığını dile getirdi.

Oylama ve yetkililerin değerlendirmesi:

Meclis, askı itirazlarını reddederek plan değişikliklerini onaylayan raporu oy çokluğuyla kabul etti. Kararın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Şahin Biba, projenin kent için gerekli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "5 yıl sonra herkes teşekkür edecek" ifadelerini kullandı.

Alınan karar, imar sürecinin ve çevre düzenlemelerinin hukuki çerçevesi çerçevesinde ilerleyecek; kabul edilen plan değişiklikleri ve reddedilen itirazlar kayıt altına alındı. Meclis kararının uygulanmasına yönelik adımlar ile ilgili takip ve denetim süreçleri ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bursa’da katı atık tesisi planı oy çokluğuyla kabul edildi