operasyonun kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa merkez ile Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde yürütülen soruşturma sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla hareket eden ekipler, önceden belirlenen 95 adrese sabah saatlerinde baskın yaptı.

Operasyonda toplam 150 ekip ve 850 personel görev aldı. Müdahaleye özel harekât timleri ile dronlar destek sağladı; bazı noktalarda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi ve geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

arama ve müdahale yöntemi:

Operasyon şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedef adreslere adım adım giren ekipler, hava gözetimi sağlayan dronlarla koordinasyonu sürdürdü. Özel harekât ekiplerinin dahil olmasıyla riskli noktalara hızlı müdahale sağlandı ve operasyon boyunca kontrol noktaları ile güvenlik hattı oluşturuldu.

Adımların önceden planlandığı, şüphelilerin takip edildiği ve barınma veya saklanma alanlarının tespit edilerek hızlı şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere dair çok sayıda delil ele geçirildi. Bunlar arasında 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ve 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi yer aldı. Ayrıca 22 adet ecstasy hap ve uyuşturucu/uyarıcı nitelikte değerlendirilen 23 sentetik hap bulundu.

Aramalarda uyuşturucu ölçümü ve tartımı için 2 hassas terazi ile çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi: 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek operasyon tutanaklarına yansıdı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti şüphesi bulunan toplam 126 kişi hedeflendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 122 şüpheli yakalandı; 4 kişinin ise firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin yer dağılımı soruşturma kayıtlarına göre 28 kişi Bursa merkezde, 81 kişi Karacabey'de ve 17 kişi Orhaneli'de tespit edilmişti. Emniyet yetkilileri, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Operasyonun detayları ve yakalanan şüphelilerin adli süreçleri hakkında bilgilerin soruşturma makamları tarafından paylaşılmaya devam edeceği öğrenildi.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı, 122 şüpheli yakalandı