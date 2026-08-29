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Bursa merkezli yatırım vurgununa operasyon: 8 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yatırım vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen 16 kişi yakalandı; 8 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa merkezli yatırım vurgununa operasyon: 8 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek kazanç vaadiyle ulaşan ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, şüphelilerin bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyon, Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Muğla ve Kütahya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler yakalandı.

Ele geçirilen materyaller ve gözaltılar:

Operasyon sırasında bilgisayar, telefon ve diğer dijital dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemler sonucunda toplam 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheliler, iddialara göre yatırım vaadiyle para toplayarak mağduriyet oluşmasına neden oldu.

Adliyeye sevk ve adli süreç:

İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 16 kişiden 8'i tutuklandı ve cezaevine gönderildi; diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlara, şüpheli yatırım teklifleri karşısında dikkatli olmaları ve şüphe duydukları durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

BURSA MERKEZLİ 6 İLDE YATIRIM DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 8’İ...

BURSA MERKEZLİ 6 İLDE YATIRIM DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 8’İ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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