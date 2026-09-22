Bursa model fabrika KOSGEB destekli SEGEM statüsüyle kobilere erişimini genişletiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Bursa Model Fabrika, KOSGEB tarafından yürütülen SEGEM Destek Programı kapsamında "Sektörel Gelişim Merkezi" statüsü kazandı. Yeni statü, merkezin eğitim, danışmanlık ve uygulamalı dönüşüm hizmetlerinde kapasite artışı sağlayarak daha fazla KOBİ'ye ulaşmasını hedefliyor.

SEGEM desteği ne getiriyor?:

KOSGEB tarafından hayata geçirilen SEGEM Destek Programı, KOBİ'lerin kurumsallaşma düzeyini yükseltmek, verimliliği artırmak ve dijital, yalın ile yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla sektör odaklı merkezlerin kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında personel, yazılım, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri destekleniyor; böylece hizmet çeşitliliği ve sürdürülebilirlik artırılıyor.

Merkezin uygulamalı "öğren-dönüş" yaklaşımı:

Bursa Model Fabrika, BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile işletmelerin üretim süreçlerini gerçek saha koşullarında iyileştirmeyi hedefliyor. Merkezde uygulanan deneyimsel öğrenme yöntemleriyle firmaların mevcut süreçleri analiz ediliyor, verimlilik kayıpları tespit edilip iyileştirme adımları doğrudan üretim sahasına aktarılıyor. Bu çerçevede firmalara yalın üretim, dijital dönüşüm ve enerji verimliliği konularında kalıcı yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Elde edilen sonuçlar ve hedefler:

Bursa Model Fabrika, kuruluşundan bu yana dönüşüm çalışmalarında aktif rol oynadı. "Öğren-Dönüş" danışmanlığı kapsamında 113 işletmeye destek verildi. Farkındalık eğitimleriyle 734 işletmeden 2 bin 871 çalışana ulaşılırken; deneyimsel eğitimlerden 246 firma ve 1 bin 226 çalışan faydalandı. Ayrıca merkezde 1 bin 112 üniversite öğrencisine yalın üretim eğitimi verilerek nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlandı.

İbrahim Burkay, Bursa Model Fabrika'nın SEGEM kapsamına alınmasının merkezin hizmetlerini daha ileriye taşıyacağını vurguladı ve şöyle dedi: "Bursa, Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri. Ancak sahip olduğumuz üretim kabiliyetini geleceğe taşımak için firmalarımızın daha verimli üretmesi, teknolojiyi süreçlerine daha hızlı adapte etmesi ve insan kaynağını yeni yetkinliklerle buluşturması gerekiyor. Bursa Model Fabrika’yı bu anlayışla hayata geçirdik. Burada firmalarımıza teorik bir eğitim vermekle kalmıyor, üretim sahasındaki kayıpları birlikte tespit ediyor ve dönüşümü işletmenin kendi ortamında hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar, bu modelin iş dünyamız açısından ne kadar değerli olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor."

Başkan Burkay, SEGEM statüsünün merkezin insan kaynağı, teknoloji altyapısı ve hizmet kapasitesini daha da güçlendireceğini belirterek, BTSO'nun 2030 vizyonu doğrultusunda üretimde verimlilik, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm başlıklarının birbiriyle bütünleşik ele alındığını ifade etti. Burkay, KOSGEB desteğiyle daha fazla KOBİ'nin dönüşüm sürecine dahil edilmesinin ve firmalara kurumsallaşmadan teknoloji adaptasyonuna kadar geniş kapsamlı rehberlik sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

SEGEM statüsü, Bursa Model Fabrika'nın sanayi kuruluşlarına sunduğu eğitim, danışmanlık ve uygulamalı dönüşüm çalışmalarını daha geniş çerçevede sürdürmesi için önemli bir destek mekanizması sağlıyor. BTSO, kamu desteklerinden etkin şekilde yararlanmayı sürdürerek firmaların bugünkü sorunlarına çözüm üretirken onları yarının üretim şartlarına hazırlamayı amaçlıyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE SANAYİNİN VERİMLİLİK VE DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA REHBERLİK EDEN BURSA MODEL FABRİKA (BMF), KOSGEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SEKTÖREL GELİŞİM MERKEZİ (SEGEM) DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA "SEKTÖREL GELİŞİM MERKEZİ" OLMAYA HAK KAZANDI.