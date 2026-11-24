etkinliğin amacı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 250 öğrenci ve 5 öğretmen, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen 'Bencil Dev' oyununu izledi.

etkinlik ve organizasyon:

Program kapsamında öğrencilere tiyatro deneyimi yaşatılırken ulaşım ve güvenlik tedbirleri de sağlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla öğrenciler okullarından alınarak tiyatroya getirildi ve oyun sonrası tekrar okullarına bırakıldı. Organizasyon, öğrencilerin güvenli ve konforlu biçimde sanatla buluşmasına öncelik verdi.

beklenen etkiler ve devam:

Etkinliğin hedefi, çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve onları suç ile zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak olarak açıklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini bildirerek öğrencileri güvenli bir geleceğe hazırlamaya yönelik adımların süreceğini ifade etti.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUKLARIN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK, ONLARI SUÇ VE ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK AMACIYLA 250 ÖĞRENCİYİ TİYATROYLA BULUŞTURDU.