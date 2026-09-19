Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Bursa şehir hastanesinde üç yeni destek noktası: irtibat ofisi, sosyal market ve kütüphane

Bursa Şehir Hastanesi, şehit yakınları ve gazilere öncelik sunacak irtibat ofisi, ihtiyaç sahiplerine sosyal market ve ortak kütüphaneyi hizmete açtı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa şehir hastanesinde üç yeni destek noktası: irtibat ofisi, sosyal market ve kütüphane

Bursa şehir hastanesi bünyesinde üç yeni hizmet birimi hizmete girdi

Bursa Şehir Hastanesi'nde şehit yakınları ile gazilere öncelik sağlanması için kurulan İrtibat Ofisi, ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Sosyal Market ile hem çalışanların hem de hastaların yararlanabileceği Kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

İrtibat Ofisi:

Hastane başhekimliği koordinasyonunda hayata geçirilen irtibat ofisi, öncelikli muayene ve randevu süreçlerinin takibini sağlamak üzere örgütlendi. Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin açılış konuşmasında, birimin Güney Marmara'da bir ilk olduğunu belirterek, "İrtibat ofisimizle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı, ihtiyaç hâlinde üst branşlara yönlendirme ve randevu süreçlerinde kendilerine destek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Market ve kütüphane:

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise Sağlık Bakanlığı'nın şehit yakınları ile gazilere öncelik hakkı tanıdığını hatırlatırken, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki irtibat ofisinin danışman bir hekim aracılığıyla hizmet vereceğini söyledi. Çetin, hastanede yatarak tedavi görenler ile hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacak Sosyal Market uygulamasının da devreye alındığını vurguladı ve sosyal marketin yardımlaşma ile dayanışmayı yansıttığını belirtti.

Çetin, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza destek olmak, ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine ulaştırmak amacıyla oluşturduğumuz sosyal marketimizin, hastanemiz bünyesinde önemli bir dayanışma noktası olmasını hedefliyoruz" dedi. Kütüphanenin hem tedavi gören hastalara hem de hastane personeline kullanıma açık olduğu kaydedildi.

Tören, yoğun katılımla hastane konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, İl Garnizon Komutanı Albay Recai Eciroğulları, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Melike Savaş ile çeşitli gazi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yeni hizmet birimlerinin açılışı için kurdele kesildi ve katılımcılar, açılan birimleri ziyaret ederek uygulamanın işleyişi hakkında bilgi aldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE ÜÇ YENİ HİZMET DEVREYE GİRDİ. ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLERE TEDAVİ...

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE ÜÇ YENİ HİZMET DEVREYE GİRDİ. ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLERE TEDAVİ ÖNCELİĞİ SAĞLANMASI AMACIYLA KURULAN İRTİBAT OFİSİ, İHTİYAÇ SAHİBİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI HEDEFLENEN SOSYAL MARKET VE HEM ÇALIŞANLARIN HEM DE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YARARLANABİLECEĞİ KÜTÜPHANE, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı