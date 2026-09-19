Bursa şehir hastanesinde üç yeni destek noktası: irtibat ofisi, sosyal market ve kütüphane

Bursa şehir hastanesi bünyesinde üç yeni hizmet birimi hizmete girdi

Bursa Şehir Hastanesi'nde şehit yakınları ile gazilere öncelik sağlanması için kurulan İrtibat Ofisi, ihtiyaç sahibi hasta ve hasta yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Sosyal Market ile hem çalışanların hem de hastaların yararlanabileceği Kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

İrtibat Ofisi:

Hastane başhekimliği koordinasyonunda hayata geçirilen irtibat ofisi, öncelikli muayene ve randevu süreçlerinin takibini sağlamak üzere örgütlendi. Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin açılış konuşmasında, birimin Güney Marmara'da bir ilk olduğunu belirterek, "İrtibat ofisimizle şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı, ihtiyaç hâlinde üst branşlara yönlendirme ve randevu süreçlerinde kendilerine destek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Market ve kütüphane:

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ise Sağlık Bakanlığı'nın şehit yakınları ile gazilere öncelik hakkı tanıdığını hatırlatırken, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki irtibat ofisinin danışman bir hekim aracılığıyla hizmet vereceğini söyledi. Çetin, hastanede yatarak tedavi görenler ile hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacak Sosyal Market uygulamasının da devreye alındığını vurguladı ve sosyal marketin yardımlaşma ile dayanışmayı yansıttığını belirtti.

Çetin, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza destek olmak, ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine ulaştırmak amacıyla oluşturduğumuz sosyal marketimizin, hastanemiz bünyesinde önemli bir dayanışma noktası olmasını hedefliyoruz" dedi. Kütüphanenin hem tedavi gören hastalara hem de hastane personeline kullanıma açık olduğu kaydedildi.

Tören, yoğun katılımla hastane konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kevser Öztürk, İl Garnizon Komutanı Albay Recai Eciroğulları, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Melike Savaş ile çeşitli gazi derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından yeni hizmet birimlerinin açılışı için kurdele kesildi ve katılımcılar, açılan birimleri ziyaret ederek uygulamanın işleyişi hakkında bilgi aldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE ÜÇ YENİ HİZMET DEVREYE GİRDİ. ŞEHİT YAKINLARI İLE GAZİLERE TEDAVİ ÖNCELİĞİ SAĞLANMASI AMACIYLA KURULAN İRTİBAT OFİSİ, İHTİYAÇ SAHİBİ HASTA VE HASTA YAKINLARININ TEMEL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI HEDEFLENEN SOSYAL MARKET VE HEM ÇALIŞANLARIN HEM DE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YARARLANABİLECEĞİ KÜTÜPHANE, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.