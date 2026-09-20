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Bursa sokakları yürüyüşe ve oyunlara açıldı: hareketlilik haftası coşkusu

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası'nda mehter gösterisi, oyun alanları ve Heykel'de araç trafiğinin kapatıldığı yürüyüş vatandaşlarla buluştu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa sokakları yürüyüşe ve oyunlara açıldı: hareketlilik haftası coşkusu

Etkinlik alanı ve katılımcılar:

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi ve Heykel güzergahında düzenlenen program, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışı Mehter takımı gösterisiyle yapılan etkinlikte, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile daire başkanları da alandaydı.

Programın öne çıkan anları:

Heykel etrafında kurulan farklı parkurlar ve oyun alanları, katılımcılara deneyim odaklı faaliyetler sundu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda yapılan oyun ve atölyeler, ailelerin etkinlikte uzun süre kalmasını sağladı.

Etkinlik kapsamında cadde araç trafiğine kapatılarak katılımcılara güvenli yürüyüş imkânı oluşturuldu. Vatandaşlar gün boyunca etkinlik noktalarında vakit geçirip yürüyüş yaparak programın keyfini çıkardı.

Hareketlilik vurgusu:

Programla kent içinde yaya hareketliliği ve aktif yaşamın önemi vurgulandı. Heykel çevresindeki faaliyetler, günlük hayat içinde daha fazla hareket etmenin ve paylaşımın teşvik edilmesine odaklandı.

Organizatörler ve katılımcılar, etkinliklerin şehir yaşamında farkındalık yarattığını belirterek benzer faaliyetlerin tekrarlanmasının önemine işaret etti.

BURSA&#039;DA &quot;AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI&quot; KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ BİR...

BURSA'DA "AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI" KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ BİR ARAYA GELDİ. MEHTER TAKIMININ GÖSTERİSİYLE BAŞLAYAN PROGRAMDA KATILIMCILAR, HEYKEL'DE OLUŞTURULAN ETKİNLİK ALANLARINDA ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERE KATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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