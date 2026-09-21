bursa terminal hatlarında elektrikli otobüs dönemine geçiyor

Bursa’da terminal hatlarında elektrikli otobüs uygulaması yaygınlaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda elektrikli otobüs dönüşümünü hızlandırdı. Şehirde şu anda 4 elektrikli otobüs terminal hatlarında hizmet verirken, yılsonuna kadar filoya 4 araç daha katılacak. Belediye hedefi, 2027 yılının ilk yarısında terminal hatlarını tamamen elektrikliye çevirerek toplam 50 elektrikli otobüse ulaşmak.

Terminalde gerçekleştirilen test sürüşleri sırasında araçlar vatandaşlardan olumlu geri bildirim aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba de otobüse binerek yolcularla sohbet etti ve projenin hedeflerini yerinde aktardı.

terminal hatlarının elektrikliye dönüştürülmesi:

Biba test sürüşünde, "Yüzde 100 elektrikli bu otobüslerle, bizim şehrimize çevreci, sessiz ve daha ekonomik ulaşım sağlamak" ifadelerini kullandı. Başkan vekili, ilk aşamada terminal hatlarının elektrikliye çevrilmesinin planlandığını, ardından uzun hatlardan başlayarak tüm şehir hatlarının kademeli olarak dönüşeceğini söyledi: "2027 yılının ilk yarısında toplam 50 aracımız elektrikli olacak. Terminal hatlarımızın tamamını elektrikliye çevirmiş olacağız."

enerji ve maliyet yönetimi hedefleri:

Biba, elektrikli otobüslerin işletme maliyetlerini düşürme amacı taşıdığını vurguladı ancak bu dönüşümün ekonomik hedeflere ulaşması için enerji üretim kapasitesinin de artırılması gerektiğini belirtti. BURULAŞ’ın yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik soruya yanıtında, "Bundan sonraki süreçte bizim hem güneş enerji panellerinden rüzgâr türbinlerine kadar bizim kendi enerjimizi üretebilir hale gelmemiz gerekiyor" dedi ve belediyenin bu yönde yatırım planları olduğunu aktardı.

Ayrıca toplu ulaşım finansmanına ilişkin veriler paylaşıldı: Biba, her gün yaklaşık 1 milyon yolcunun toplu ulaşımı kullandığını, bunun yaklaşık 600 bin kişisinin belediye hizmetleriyle taşındığını ve bu yolcuların %20'sine ücretsiz ulaşım sağlandığını belirtti. Belediye, BURULAŞ'a aylık yaklaşık 330-350 milyon lira, yıllık da 4-4,5 milyar lirayı geçen sübvansiyon aktarıyor. Biba, sübvansiyon yükünü azaltmak amacıyla öz gelir kaynakları ve elektrikli araç dönüşümü ile tasarruf yaratılmasının hedeflendiğini söyledi ve bu tasarrufların yatırımlara kaydırılacağını ifade etti.

Belediye yetkilileri, önümüzdeki dönemde hem araç sayısını artırma hem de enerji üretim altyapısını geliştirme adımlarını eş zamanlı yürütmeyi planlıyor. Elektrikli otobüslerin test sürecinde elde edilen olumlu geri dönüşler, projenin uygulanabilirliğini destekler nitelikte değerlendirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BURSA’YA KAZANDIRILAN 4 TANE ELEKTRİKLİ OTOBÜS TERMİNAL HATTINDA HİZMETE BAŞLADI