Bursa Ticaret Borsası heyeti TOBB Başkanı ile Ankara’da bir araya geldi

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan ve Meclis Başkanı Gökhan Onur öncülüğündeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara’daki TOBB İkiz Kuleler’de ziyaret etti. Görüşmede Bursa’nın tarım, gıda ve ticaret altyapısına katkı sağlayacak projeler ile yeni dönem hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı.

heyette kimler vardı:

Ziyarete Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdinç Bayrakçı, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Korkmaz, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Öztürk, Burak Vatan, Hakan Avcu, Ömer Özdemir ile TOBB delegesi olan Hikmet Bosut, Tamer Sertepe, Hakan Kırmızıay, Cengiz Camcı ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız katıldı. Heyet, aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) temsilcileriyle birlikte toplantıya iştirak etti.

ele alınan projeler ve öncelikler:

Görüşmede Bursa Ticaret Borsası’nın öncelikli projeleri masaya yatırıldı. Başkan İbrahim Özhan, Yenişehir ilçesinde planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin borsa öncülüğünde geliştirilen ilk OSB modeli olma özelliği taşıdığını vurguladı ve projenin tarımsal üretim ile gıda sanayisi altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Özhan ayrıca ET-BA Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yıldırım bölgesinin hem ekonomik hem sosyal açıdan cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) kapsamında ise gastronomi mutfaklarının tamamlandığını ve dikey tarım uygulamalarının da eğitim programına kazandırılmasının planlandığını aktardı. Hamidiye Tarım MTAL’in Türkiye genelinde örnek gösterilen bir eğitim kurumu haline geldiği de toplantıda vurgulandı.

Hisarcıklıoğlu’nun değerlendirmesi ve vurguları:

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası’nın yeni yöneticilerini tebrik ederek, Bursa’nın gelişmiş sanayisi, tarımsal üretim gücü ve nitelikli insan kaynağıyla hem ülke hem de oda-borsa camiası için önemini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, birlik ve dayanışma çağrısı yaparak yeni dönemde iş dünyası ve oda-borsa ilişkilerinde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda Bursa Ticaret Borsası ve BTSO heyetleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun doğum gününü kutladı. Bursa TB yetkilileri, yeni dönemde oda ve borsalarla birlikte hareket ederek üyelerin ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atılacağını belirtti.

BURSA TİCARET BORSASI HEYETİNDEN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET