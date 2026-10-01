bursa ticaret ve sanayi odası'nda 60 bin üye oy kullanıyor

bursa ticaret ve sanayi odası'nda geniş katılımlı seçim günü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2026-2030 döneminin komite ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Toplam 70 komitede kurulan 107 sandıkta yaklaşık 60 bin üyenin oy kullanması bekleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimlerin hem oda için hem de Bursa ve Türkiye ekonomisi açısından önemine vurgu yaptı.

seçim vurgusu ve birlik çağrısı:

Burkay, 137 yıllık geçmişe sahip odada gerçekleştirilen seçimlerin bir demokrasi şöleni olarak yaşanmasını diledi. Başkan Burkay, "Bugün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda çok önemli, tarihi bir gün. 137 yıllık köklü geçmişe sahip olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün bir demokrasi şöleni yaşıyor" ifadelerini kullandı. Burkay, seçimlerin birlik ve beraberlik içinde tamamlanmasının önemine dikkat çekti ve sürece katılan tüm üyeleri sürece sahip çıkmaya çağırdı.

öne çıkan projeler ve 2026-2030 vizyonu:

BTSO'nun son dönemde hayata geçirdiği projeler arasında TEKNOSAB, MESYEB, BUTEKOM ve Bursa Business School gibi başlıklar bulunuyor. Burkay, göreve geldikleri dönemde 16 makro proje hedefiyle yola çıktıklarını; bugüne kadar ise 60'tan fazla büyük projeyi Bursa ve Türkiye ekonomisine kazandırdıklarını aktardı. Bu çalışmaların, komite başkanları, komite üyeleri, meclis üyeleri ve kent iş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Uzun vadeli vizyonun önemli bir ayağı olarak öne çıkan KOBİ OSB projesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim ve ticaret kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor. Burkay, TEKNOSAB KOBİ ekosisteminin KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını ve onları dünya pazarında daha iyi konuma taşıyacağını söyledi. Proje kapsamında serbest bölgeler, veri merkezi, savunma sanayii, inşaat ve gıda sektörlerine yönelik alanların yer alacağı aktarıldı.

Seçimlerin Bursa ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Burkay, iş dünyasını 2026-2030 döneminde yürütülecek çalışmalara destek vermeye çağırdı ve üyelerden "mavi pusulaya" oy vererek sürecin bir parçası olmalarını istedi. Bu çağrı, BTSO içerisindeki yönetişim yapısının ve hayata geçirilmesi planlanan projelerin sürekliliği açısından önem taşıyor.

BTSO'da sürmekte olan seçimler, hem kurumsal temsilin yenilenmesi hem de kentin ekonomik projeksiyonlarının şekillendirilmesi bakımından takip ediliyor. 70 komite ve 107 sandıkta yapılacak tercihler, önümüzdeki dört yıllık dönemde odanın çalışma gündemini doğrudan etkileyecek.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (BTSO) 2026-2030 DÖNEMİNİN KOMİTE VE MECLİS ÜYELERİNİN BELİRLENECEĞİ SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. 70 KOMİTEDE 107 SANDIĞIN KURULDUĞU SEÇİMLERDE BURSA İŞ DÜNYASI SANDIK BAŞINA GİDERKEN, BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY DA SEÇİMLERİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU.