Bursa Uludağ Üniversitesi Erasmus Mundus projeleriyle uluslararası yüksek lisans altyapısı oluşturuyor

BUÜ'ye iki Erasmus Mundus Design Measures onayı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Avrupa Birliği yükseköğretim alanının önemli programlarından biri olan Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) kapsamında yer aldığı iki proje ile Avrupa Komisyonu desteğine hak kazandı. 2026 çağrı yılı kapsamında onaylanan TwinLead ve E-Resilience başlıklı projeler, üniversitenin uluslararası ortak yüksek lisans programlarına hazırlık sürecine yönelik akademik, idari ve kurumsal altyapının oluşturulmasını hedefliyor.

TwinLead: etik liderlik ve ikiz dönüşüm odaklı program:

TwinLead projesi, BUÜ İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melih Engin koordinatörlüğünde yürütülüyor. Proje; yapay zekâ, veri analitiği ve siber güvenlik gibi ileri teknolojileri, katılımcı yönetişim, etik ve insani değerlerle birleştiren uluslararası bir yüksek lisans programı tasarlamayı amaçlıyor. Geliştirilecek programla dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine liderlik edebilecek, teknolojik yetkinlik ile etik ve sürdürülebilir yönetişim anlayışını bütünleştirebilen profesyoneller yetiştirilmesi için kapsamlı bir akademik altyapı oluşturulması planlanıyor.

E-Resilience: dijital risklere eğitim odaklı yaklaşım:

E-Resilience projesi, BUÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şehnaz Baltacı koordinatörlüğünde hayata geçiriliyor. Proje, gelecekte ortak yürütülecek Erasmus Mundus yüksek lisans programının akademik ve kurumsal temellerini atmayı hedefliyor. Eğitim odaklı yaklaşım çerçevesinde dezenformasyon, algoritmik yönlendirme, yapay zekâ destekli manipülasyon, siber zorbalık, veri güvenliği ve toplumsal kutuplaşma gibi dijital dünyanın güncel risklerine bütüncül çözümler üretmeyi amaçlayan bir müfredat ve politika seti geliştirilmesi planlanıyor.

Kurumsal etkiler ve gelecek adımlar:

Projeler, ortak müfredat ve diploma yapılarının oluşturulması, öğrenci hareketliliğinin planlanması, kalite güvencesi, tanınma ve akreditasyon süreçlerinin tasarlanması ile sürdürülebilir yönetişim modellerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Hazırlanacak altyapı, ilerleyen dönemde yapılacak Erasmus Mundus Joint Master başvuruları için önemli bir temel oluşturacak.

Her iki proje de Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm, kapsayıcılık, demokratik yaşama katılım, etik liderlik ve yükseköğretimde uluslararasılaşma öncelikleriyle uyumlu. Projelerin Erasmus+ ve kurumsal düzeyde koordinasyonu, BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru'nun katkılarıyla yürütülüyor. Doğrudan Avrupa Komisyonu'na yapılan başvuruların kabul edilmesiyle bu iki proje, üniversitenin EMDM kapsamında desteklenen ilk projeleri olma niteliğini taşıyor.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, projeleri kabul edilen akademisyenleri ağırlayarak bu başarıyı üniversitenin uluslararası iş birlikleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Rektör Yılmaz, TwinLead ve E-Resilience projelerinin desteklenmesiyle birlikte uluslararası ortak yüksek lisans programları geliştirme, ortak diploma modelleri oluşturma ve Avrupa'daki akademik iş birliklerini derinleştirme yönünde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Ayrıca projeler kapsamında edinilecek deneyim ve kurulacak uluslararası ortaklıkların, gelecekte gerçekleştirilecek Erasmus Mundus Joint Master başvurularına yönelik kurumsal kapasiteyi güçlendireceğini vurgulayarak akademisyenleri tebrik etti.

Bu onaylar, BUÜ'nün Avrupa yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırma ve sürdürülebilir uluslararası akademik iş birlikleri geliştirme hedefleri doğrultusunda somut bir kazanım olarak öne çıkıyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ALANININ ÖNEMLİ PROGRAMLARINDAN BİRİ OLAN ERASMUS MUNDUS DESİGN MEASURES (EMDM) KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. BUÜ’NÜN YER ALDIĞI TWİNLEAD VE E-RESİLİENCE BAŞLIKLI İKİ PROJE, 2026 ÇAĞRI YILI KAPSAMINDA AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.