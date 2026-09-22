Bursa Uludağ Üniversitesi Glasgow'da stratejik akademik köprüler kurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi glasgow'daki EAIE 36. konferansında aktif rol aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 8-11 Eylül 2026 tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen EAIE 36. Konferansı ve Fuarında yer alarak üniversitenin uluslararasılaşma stratejisini ileri taşıdı. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda ve Study in Türkiye standında temsil edilen BUÜ heyetinde Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, Erasmus Koordinatörlüğü Ofis Sorumlusu Öğr. Gör. Bünyamin Yıldız ve Erasmus Ofisi Proje Sorumlusu Nilay Çakır bulundu.

heyet ve katılım:

FUAR süresince BUÜ heyeti, mevcut ve potansiyel uluslararası paydaşlarla yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Toplantılar sırasında üniversitenin öncelikleri arasında öğrenci ve personel hareketliliklerinin artırılması, yeni kurumlar arası ikili anlaşmaların tesis edilmesi ve halihazırdaki iş birliklerinin pekiştirilmesi yer aldı. Heyet, ayrıca Erasmus+ proje ortaklıklarının çoğaltılması ve farklı akademik birimlerin küresel proje ağlarına entegre edilmesi yönünde fırsatları değerlendirdi.

görüşmelerin odak noktaları:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz etkinlik kapsamında uluslararası üniversite ve kurumların üst düzey temsilcileriyle stratejik görüşmeler yürüttü. Temaslarda akademik iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi, ortak proje imkanlarının geliştirilmesi ve kurumlar arası ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabakat sağlandı. BUÜ'nün katılımı, hem görünürlük artışı hem de yeni akademik ortaklıkların tesisi açısından önemli katkılar sundu.

Prof. Dr. Yılmaz, EAIE 2026'nın BUÜ'nün küresel akademik ağını genişletme hedefiyle uyumlu verimli bir platform olduğunu vurguladı ve üniversitenin öğrencilerine ile personeline yeni uluslararası fırsatlar sunmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Fuar katılımı, üniversitenin Erasmus+ projeleri ve ikili anlaşmalar yoluyla uluslararası etki alanını güçlendirme hedefini destekleyecek somut adımların atılmasına zemin hazırladı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), 8-11 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA İSKOÇYA’NIN GLASGOW KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ (EAIE) 36. KONFERANSI VE FUARI’NDA YERİNİ ALARAK ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA KRİTİK TEMASLARDA BULUNDU.