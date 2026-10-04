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Bursa Uludağ Üniversitesi kan bağışı saatlerini akşama taşıdı

BUÜ Hastanesi Kan Merkezi, 'kanın acil değil sürekli ihtiyaç' anlayışıyla kan bağışı kabul saatlerini her gün 08.30-23.30 arası olacak şekilde genişletti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bursa Uludağ Üniversitesi kan bağışı saatlerini akşama taşıdı

Bursa Uludağ Üniversitesi Kan Merkezi saatleri uzadı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Kan Merkezi, kan bağışına erişimi kolaylaştırmak amacıyla kabul saatlerini genişletti. Merkez artık gönüllü bağışçıları her gün 08.30-23.30 saatleri arasında kabul ederek, bağışçilere gün içinde vakit bulamayanlar için daha esnek seçenekler sunuyor.

yeni düzenlemenin kapsamı:

Yapılan düzenleme kapsamında Kan Merkezi, haftanın yedi günü boyunca bağışları 08.30 ile 23.30 saatleri arasında kesintisiz alacak. BUÜ Hastanesi ayrıca transfüzyon hizmetlerini 7 gün 24 saat sürdürmeye devam ederek, tedavi gören hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını hedefliyor.

Hastane yönetimi, bu adımla gönüllü bağışçı sayısını artırmayı ve kan stoklarını sadece acil durumlara değil, sürekli ihtiyaçlara göre güvence altına almayı amaçladığını belirtti. Yeni saat düzenlemesi, çalışanlara, öğrencilere ve gündüz boş vakti olmayan vatandaşlara akşam saatlerine kadar güvenli bir ortamda bağış yapma olanağı veriyor.

başhekimden toplumsal çağrı:

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, düzenli kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti. Sağlam, toplumsal duyarlılığın arttırılmasının gerekliliğini vurgulayarak bağışçıları merkeze davet etti. Başhekim Sağlam, "Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi olarak, kurtarılacak hayatlara vesile olmak isteyen tüm bağışçılarımızı Kan Merkezimize bekliyoruz. Unutmayalım ki yapacağınız bir ünite kan bağışı, hiç tanımadığınız bir insanın hayata tutunmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilileri, bağış süreçlerinin hijyenik ve güvenli koşullarda gerçekleştirildiğini, gönüllü bağışçıların prosedürler ve uygunluk kriterleri hakkında merkez personelinden bilgi alabileceklerini belirtti. Yeni saat uygulamasıyla amaçlanan, kan stoklarının sürdürülebilir şekilde korunması ve her an ihtiyaç duyulduğunda yeterli kaynağın bulunmasıdır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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