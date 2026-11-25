olayın özeti:

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim Binası'nda, binada bulunan klimada meydana gelen patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay, bina yetkilileri tarafından tespit edilip ilgili birimlere bildirildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bildirimin ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin çalışmaları ön plandaydı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ve patlamanın kaynağına ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar soruşturma tamamlandıkça paylaşılacak.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİNASI'NDA KLİMADA MEYDANA GELEN PATLAMA SONRASI ÇIKAN KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.