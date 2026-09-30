Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yeni akademik yıl hareketliliği

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde 28 Eylül itibarıyla resmen başlayan 2026-2027 akademik yılı, öğrenci hareketliliği ve sosyal yaşamın erken canlanmasıyla dikkat çekti. Yeni dönemin ilk günlerinde üniversite çapında kurulan stantlar, hem yeni kayıt yaptıran öğrencilere rehberlik etmek hem de kulüp faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yoğun ilgi gördü.

Topluluk stantları ve kampüs yaşamı:

Kampüsün farklı noktalarına konuşlanan öğrenci toplulukları, faaliyet alanlarını, projelerini ve sosyal-kültürel programlarını tanıttı. Stantlar, öğrencilerin kulüp seçimlerini kolaylaştırmak ve kampüs içi iletişimi güçlendirmek üzere düzenlendi. Bu uygulama, yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına adaptasyon sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Rektör ziyareti ve destek mesajı:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik yılın ilk günlerinde stant alanlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, sergilenen projeler ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, üniversite yönetiminin öğrenci topluluklarının projelerini desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı ve tüm öğrencilere başarılı bir akademik yıl diledi.

Yeni dönemin açılışı, kampüs içinde hem eğitsel hem de sosyal açıdan hareketli bir başlangıç olarak kayda geçti. BUÜ yönetiminin desteğinin sürekliliği, toplulukların etkinlik planları ve öğrencilerin katılımı, önümüzdeki dönemde kampüs yaşamının dinamizmini belirleyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE (BUÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI 28 EYLÜL İTİBARİYLE RESMEN BAŞLADI. YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HEYECANI KAMPÜSÜ SARARKEN, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI DA KAMPÜSÜN FARKLI NOKTALARINDA STANTLARINI AÇTI.