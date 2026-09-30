Bursa Uludağ ve JustusLiebig üniversiteleri tek sağlık vizyonuyla solunum araştırmalarında güçlerini birleştirdi

Bursa Uludağ ve Giessen arasında yeni bilimsel ortaklık

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya’nın köklü eğitim kurumlarından JustusLiebig Üniversitesi Giessen (JLU) arasındaki iş birliği, akciğer ve solunum araştırmalarında Tek Sağlık anlayışı çerçevesinde derinleştirildi. BUÜ heyeti, JLU bünyesindeki Pulmonoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, translasyonel ve deneysel araştırmaların altyapısı hakkında detaylı sunumlar aldı ve ortak proje olanaklarını görüştü.

ziyaret ve katılımcılar:

Gerçekleştirilen stratejik ziyarete; BUÜ Alman Üniversiteleri ve JustusLiebig Üniversitesi İş Birliği Koordinatörü Doç. Dr. Emsal Sinem Özdemir Salcı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Coşkun ile Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Veteriner Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Dr. Hakan Salcı katıldı. JLU tarafından ise Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer ve Pulmonoloji Enstitüsü yönetimi ile araştırma ekibi sunumlar yaptı; ayrıca görüşmelerde Prof. Dr. Yaşar Bilgin da yer aldı.

araştırma odağı: tek sağlık ve translasyonel çalışmalar:

Görüşmelerin merkezinde, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan Tek Sağlık yaklaşımı yer aldı. BUÜ’nün solunum hastalıkları ve akciğer araştırmalarındaki birikimi ile veteriner cerrahi uzmanlığı aynı projelerde buluşturulacak. Taraflar, insan ve hayvan sağlığı arasındaki etkileşimlerin özellikle akciğer ve solunum sistemi üzerinden incelenmesi için ortak deneysel modeller, veri paylaşımı ve çeviri odaklı araştırma programları geliştirilmesini hedefliyor.

diplomasi, somut adımlar ve gelecek planı:

Bilimsel temasların ardından heyet, Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu tarafından kabul edildi; Akdevelioğlu, iş birliğinin somut projelere dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek destek sözü verdi. Taraflar, Pulmonoloji Enstitüsü ekibinin bir sonraki bilimsel buluşmayı Türkiye’de gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldı.

BUÜ bünyesinde yürütülecek çalışmalarla; iki ülke arasında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, akademisyen hareketliliğinin artırılması ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak başvurular yapılması amaçlanıyor. Ziyaret, mevcut bilimsel ağların güçlendirilmesi ve akciğer-solunum araştırmalarında disiplinlerarası iş birliğinin somutlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE ALMANYA’NIN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARINDAN JUSTUSLİEBİG ÜNİVERSİTESİ GİESSEN (JLU) ARASINDAKİ BİLİMSEL ORTAKLIK, AKCİĞER VE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI ALANINDA "TEK SAĞLIK" (ONEHEALTH) VİZYONUYLA YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI.