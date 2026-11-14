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Bursa Uludağ'da demokrasi tartışması: gelecek beş meseleyle şekilleniyor

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, BUÜ'deki konferansta demokrasinin paradokslarını, meşruiyet sorununu ve geleceğini belirleyecek beş temel meseleyi anlattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bursa Uludağ'da demokrasi tartışması: gelecek beş meseleyle şekilleniyor

Uludağ Düşünce Buluşmaları kapsamında demokrasi ele alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Uludağ Düşünce Buluşmaları" etkinliğinde Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek Demokrasinin Geleceği başlıklı bir konferans verdi. Konferans, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Demokrasinin paradoksları ve çağdaş sorunlar:

Sarıbay konuşmasında demokrasinin tarihsel dönüşümüne vurgu yaparak, halkın iktidarı olarak tanımlanan demokrasinin zaman içinde daha kapsayıcı bir niteliğe kavuştuğunu ancak bununla birlikte önemli paradokslar barındırdığını belirtti. Konuşmada "fazla olanın tiranlığı" uyarısına dikkat çekildi ve demokrasi ile liberalizm arasındaki eşitlik ve özgürlük gerilimi özel olarak ele alındı.

Konuşmacı, ayrıca cumhuriyetçilik, yurttaşlık ve ortak değerler arasındaki bağların demokratik sistem açısından tartışma yarattığını vurguladı. Günümüzde demokrasinin karşılaştığı başlıca krizler olarak meşruiyet sorunu, yönetme kapasitesinin zayıflaması ve popülizm öne çıktı.

Sarıbay, yasal olan ile meşru olanın her zaman örtüşmeyebileceğini, kendilerini halkın tek temsilcisi olarak gören siyasal anlayışların demokratik çoğulculuğu zedeleyebileceğini ve bunun yeni despotizm biçimlerine zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Demokrasinin geleceğini belirleyecek beş temel mesele:

Konuşmasının son bölümünde Sarıbay, demokrasinin geleceğinde belirleyici olacağını düşündüğü beş ana başlığı paylaştı:

1. Eşitlik ile özgürlük arasındaki dengenin kurulması: Demokratik sistemlerin hem kapsayıcı eşitlik sağlarken hem bireysel özgürlükleri koruması gerektiği vurgulandı.

2. Devletin demokratik sistem içindeki rolü: Devletin yetki ve sorumluluklarının demokratik denetim ve hesap verebilirlikle uyumlu kılınmasının önemi belirtildi.

3. Toplum ile devlet ilişkilerinin tahakküme dönüşmesinin önlenmesi: Sivil toplumun özerkliği ve katılımcılık mekanizmalarının korunmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

4. Demokrasi-liberalizm-cumhuriyetçilik paradokslarının aşılması: Bu üç ilke arasındaki gerilimlerin, kurum ve kültürel dönüşümlerle hafifletilmesinin yolları tartışıldı.

5. Popülizmin yol açtığı krizin ele alınması: Popülizmin meşruiyet ve çoğulculuk dinamikleri üzerindeki etkilerinin demokratik istikrar için başlı başına bir meydan okuma olduğu ifade edildi.

Sarıbay, demokrasinin geleceği hakkında kesin öngörülerde bulunmanın güç olduğunu, ancak bu beş sorunun yalnızca belirli ülkelere değil evrensel ölçekte demokratik tartışmalara ışık tuttuğunu belirtti.

Konferansı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da takip etti. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sonlandı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;ULUDAĞ DÜŞÜNCE BULUŞMALARI&quot;...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ULUDAĞ DÜŞÜNCE BULUŞMALARI" KAPSAMINDA, PROF. DR. ALİ YAŞAR SARIBAY ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ. PROF. DR. FUAT SEZGİN MERKEZ KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE SARIBAY, "DEMOKRASİNİN GELECEĞİ" BAŞLIKLI KONFERANSINDA MODERN DEMOKRASİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU SORUNLARI, SİYASAL SİSTEMLERDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİ VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK TEMEL MESELELERİ DEĞERLENDİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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