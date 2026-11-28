Rektörlükte buluşma

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesindeki Şalt Timsahları Takımı, Türkiye’nin en büyük açık hava bilim festivali TEKNOFEST’te elde ettikleri başarıyı Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile paylaştı. Takım, 2026 TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması Orta Gerilim Teknolojileri Kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarı ve ekip:

Söz konusu takımda BUÜ Teknik Bilimler MYO Elektrik Programı öğrencileri Yiğit Efe Aras ve Kadir Yaşar yer aldı. Öğrenciler, sahada uyguladıkları teknik bilgi ve pratik yaklaşımla kategori derecesine ulaşırken, elde edilen ödül üniversitenin pratik eğitim modelinin de somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Üniversitenin yaklaşımı ve destek:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin millî teknoloji hedeflerine katkı sağlamayı temel sorumluluk saydıklarını belirtti. İlk kez 2018'de katıldıkları TEKNOFEST'te her geçen yıl takım ve ödül sayısını artırdıklarını ifade eden Yılmaz, araştırma üniversitesi kimliği gereği teorik bilginin sahada pratiğe dönüşmesini önemsediklerini vurguladı.

Rektör Yılmaz, öğrencileri yetiştiren danışman akademisyenler Öğr. Gör. Mehmet Şen ve Öğr. Gör. Bülgan Tomaç'ı da gönülden tebrik etti. Görüşmede ekip çalışması, sahadaki uygulamalar ve önümüzdeki dönemlerde katılınacak yarışmalara ilişkin kısa değerlendirmeler yapıldı; üniversite yönetimi gençlerin projelerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA BİLİM FESTİVALİ OLAN TEKNOFEST’E KATILARAK DERECE YAPAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) ŞALT TİMSAHLARI TAKIMI, ÖDÜLLERİNİ REKTÖR PROF. DR. FERUDUN YILMAZ’A GETİRDİ.