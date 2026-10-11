Bursa Yenişehir'de kamyon içinde ölü bulunan sürücünün ölümü soruşturuluyor

Olayın seyri

Bursa Yenişehir biber haline İzmir'den gelen 41 yaşındaki kamyon sürücüsü Ali Çanaklı'ya yakınları ulaşamayınca arkadaşlarını bilgilendirdi. Arkadaşları geldiklerinde Çanaklı'yı kamyonun içinde hareketsiz halde buldu.

Soruşturma ve müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ali Çanaklı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme süreci

Olay yerinde ve çevresinde yapılan ilk kontrollerin ardından yetkililer detaylı adli incelemeye başladı. Ölüm nedeni ve olayın ayrıntıları hakkında resmi açıklama bekleniyor.

Olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.

OLAY YERİ