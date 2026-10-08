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Bursa yürüyüş rotasında sağlık mesajı: tarih ve hareket iç içe

Dünya Yürüyüş Günü'nde düzenlenen 'Hareket Et, Sağlıklı Yaşa' yürüyüşünde Bursa kamu personeli, tarihi rotada kronik hastalıklara karşı harekete çağrıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa yürüyüş rotasında sağlık mesajı: tarih ve hareket iç içe

Bursa'da 'Hareket Et, Sağlıklı Yaşa' ile tarihi dokuda farkındalık

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 'Hareket Et, Sağlıklı Yaşa' temasıyla düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve kronik hastalıklara karşı farkındalık vurgulandı. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı ve yürüyüş boyunca sağlık mesajları paylaşıldı.

Etkinliğin rotası:

Yürüyüş, kentin tarihi merkezinde başladı ve katılımcılar Bursa Ulu Camii'nden hareket ederek Koza Han, Orhan Camii, Eski Belediye Binası, Bursa Kent Müzesi, Irgandı Köprüsü, Yeşil Camii ve Yeşil Türbe güzergâhını takip etti. Etkinlik, Emir Sultan Camii ve Türbesi'nde sona erdi.

Sağlık mesajı ve çağrı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin rehberlik hizmetiyle yürütülen organizasyon, katılımcılara hem fiziksel aktivite yapma hem de kentin kültürel mirasını yakından tanıma imkânı sundu. Organizatörler, vatandaşlara günlük yaşamlarında düzenli fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermeleri çağrısında bulunarak, hareket etmenin kronik hastalıkların önlenmesindeki rolüne dikkat çekti.

BURSA’DA “HAREKET ET, SAĞLIKLI YAŞA” YÜRÜYÜŞÜ

BURSA’DA “HAREKET ET, SAĞLIKLI YAŞA” YÜRÜYÜŞÜ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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