Bursa ziyaretinde Özgür Özel'den Bozbey çıkarımları ve parti ismi kararlılığı

Cezaevi ziyareti ve cuma programı:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Bursa H Tipi Cezaevi'ne giderek tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ulu Cami'de cuma namazını kılan Özel, namaz sonrası cami avlusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, Bozbey'in son yerel seçimlerde Bursalıların oyuyla 160 binin üzerinde farkla seçildiğini vurguladı ve bu tercih göz önünde bulundurulmadan yürütülen süreçlere tepki gösterdi. Ziyarette, vatandaşlar ve iş insanlarıyla da bir araya geldiğini belirten Özel, cemaatten ve dışarıdaki kalabalıktan gelen destek mesajlarını aktardı.

Meclis dağılımı, görevden uzaklaştırma ve vatandaş tepkileri:

Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye dağılımına ilişkin değerlendirmesinde, YENİ Parti'nin meclis tercihlerinde AK Parti'den daha fazla oy aldığını, toplamda 60 binin üzerinde bir fark olduğunu savundu. Buna karşın ilçe bazındaki nüfus yapısının bazı ilçelerde AK Parti'nin belediyeleri kazanmasına yol açtığını ve bunun meclis üye dağılımını etkilediğini ileri sürdü. Özel, söz konusu dağılımın Bozbey'in görevden uzaklaştırılması sürecinde etkili olduğunu iddia etti.

Vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili şikâyetlerini aktaran Özel, Bozbey'in görevden alınmasından sonra bazı hizmetlerin aksadığını duyduğunu belirtti. Ayrıca halktan gelen geri bildirimlerde, belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte bazı zamların tekrar uygulandığına dair eleştiriler olduğunu; örnek olarak bir gün önce yapılan %25 oranındaki zammın vatandaşların tepkisini çektiğini söyledi.

Esnaf buluşmaları ve Bursa'ya bağlılık:

Programın devamında esnaf ve vatandaşlarla görüşeceklerini kaydeden Özel, YENİ Parti olarak Bursalılardan gelen talepleri dinleyeceklerini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini anlatmaya devam edeceklerini belirtti. Özel, kişisel bir bağı olduğunu da dile getirerek kızının adının İpek olduğunu ve bunun Bursa ipeğinden esinlenildiğini anlattı; Bursa'nın manevi dokusu ve çalışma azmiyle ülke için umut verici bir şehir olduğunu vurguladı.

Özel, cami çıkışında olduğu gibi gün boyunca vatandaşlardan yoğun destek mesajları aldığını, birçok kişinin 'Büyük haksızlık yapıldı, Bozbey'e sahip çıkın' çağrısı yaptığını aktardı.

Parti ismi, başvuru süreci ve hukuki değerlendirme:

Parti kuruluş sürecine ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, YENİ Parti'nin kuruluş başvurusuyla ilgili olarak iki parti tarafından İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldığını ve başvurularının kabul edildiğini söyledi. Ardından aynı veya benzer bir isim için başka bir başvuru yapıldığını, İçişleri Bakanlığı'nın konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdiğini aktardı.

Özel, yapılan hukuki değerlendirmelerde logo veya isim açısından bir iltibas görülmediğini, ancak nihai kararı Anayasa Mahkemesi'nin vereceğini belirtti. Böyle bir kararda iltibas tespit edilirse partinin küçük bir düzenlemeye girebileceğini ifade etti.

Özgür Özel'in vurguladığı ifadeyle: 'YENİ Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz.' Özel ayrıca, CHP'den istifa eden durumda olan Mustafa Bozbey'e ilişkin olarak, 'Sayın Bozbey'in de hem gönlü hem bütün desteği bizimle birlikte. Açıklandığında da büyük bir onurla yakasına YENİ Parti rozetini ben takacağım' dedi.

Özetle Özel'in Bursa ziyareti, hem Bozbey'e verilen desteğin göstergesi hem de partinin isim ve kimlik konusundaki kararlılığının yerel zeminde tekrar vurgulandığı bir ziyaret niteliği taşıdı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, BURSA’DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA CUMA NAMAZI ÇIKIŞI AÇIKLAMALARDA BULUNDU.