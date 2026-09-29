Bursa'da 13. Eker I Run iki gün sürecek spor ve festival deneyimi sunuyor

Eker I Run 13. yıl programı hazır

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen ve koşu tutkunlarının Bursa'daki buluşma noktalarından biri haline gelen Eker I Run, 13. yılında "Koşmak Gerek" temasıyla 3-4 Ekim tarihlerinde koşucuları ağırlayacak. Organizasyon bu yıl iki güne yayılan programıyla spor, sosyal fayda, eğlence ve sürdürülebilirliği aynı platformda birleştirmeyi amaçlıyor.

2025 yılında yaklaşık 5 bine yakın katılımcının yer aldığı etkinlik, 2026'da 3 Ekim sabahı Hüdavendigar Parkı'ndaki başlangıç ile başlayacak; 4 Ekim'de ise Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan parkurlar ve gün boyu sürecek etkinliklerle devam edecek.

iki günlük program:

Organizasyonun programı 3 Ekim sabahı düzenlenecek Shake Out Run ile açılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek "Köpeğinle Koş" etkinliği, katılımcıların sevimli dostlarıyla koşu deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak. 4 Ekim ise ana yarışların günü olacak; programda 42K maratonu (Uludağ zirvesinden Eker Meydan'a), 15K ve 5K mesafeleri ile Minik Adımlar ve Özel Sporcular Koşusu yer alıyor.

Bireysel katılımcıların yanı sıra kurumsal ekiplerin de dahil olduğu organizasyon, farklı yaş ve deneyim seviyelerinden binlerce koşucuyu ortak bir amaç etrafında bir araya getirecek.

yardımseverlik ve sürdürülebilirlik:

Etkinliğin önemli bileşenlerinden biri olan Yardımseverlik Koşuları, bu yıl da Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Koşucular, seçtikleri sivil toplum kuruluşları adına bağış kampanyaları yürütüp attıkları adımları toplumsal faydaya dönüştürebilecek. 2025'te 19 sivil toplum kuruluşu için sağlanan fon 5,4 milyon TL oldu; 2018'den bu yana toplam destek ise 13,7 milyon TL'ye ulaştı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları etkinliğin diğer odağını oluşturuyor. Bu yıl da sürdürülebilirlik partneri ÜÇGE-Revego ile devam eden iş birliği kapsamında parkurlarda ve finiş noktalarında pet şişe toplama yapılacak. Toplanan şişeler geri dönüşüm merkezlerinde değerlendirilecek ve elde edilen gelir seçilecek bir sivil toplum kuruluşuna aktarılacak. 2025'te festival alanında kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin farkındalık yaratılmıştı.

festival atmosferi ve ortaklar:

Yarışların yanı sıra katılımcılara bir festival deneyimi sunulacak; 4 Ekim'de dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor aktiviteleri koşu öncesi ve sonrasında hareketli bir hafta sonu vadediyor. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği resmi partnerliğinde düzenleniyor.

Sosyal sorumluluk partneri Adım Adım olurken; uluslararası partnerler arasında She Races, World Athletics, World’s Marathons ve Abbott World Marathon Major yer alıyor. Organizasyon, spor, iyilik ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek katılımcılara hem rekabetçi hem de deneyim odaklı bir etkinlik sunmayı hedefliyor.

EKER SÜT ÜRÜNLERİ TARAFINDAN BU YIL 13. KEZ DÜZENLENECEK EKER I RUN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. (ARŞİV)