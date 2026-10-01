Bursa'da 13. Eker I Run sporla dayanışmayı 19 STK'ya kaynakla buluşturuyor

13. Eker I Run: spor ve toplumsal fayda aynı parkurda

Türkiye’nin öne çıkan koşu organizasyonlarından Eker I Run, 13’üncü yılında sporun birleştirici gücünü toplumsal dayanışmayla bir araya getiriyor. 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde Bursa’da yapılacak etkinlik, amatör ve deneyimli koşucuları buluşturmanın yanı sıra, Adım Adım iş birliğiyle yürütülen Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlayacak.

Program ve yarışlar:

Organizasyon 3 Ekim günü Hüdavendigar Parkı’nda düzenlenecek Shake Out Run ile başlayacak. Aynı gün gerçekleşecek Köpeğinle Koş etkinliği, katılımcıların sevimli dostlarıyla parkur paylaşmasını sağlayacak. 4 Ekim ise ana yarışlara ayrıldı: Uludağ’dan Eker Meydan’a uzanan 42K Maratonu, ayrıca 15K ve 5K yarışları yapılacak. Programda çocuklar için Minik Adımlar ve özel sporcular için düzenlenen Özel Sporcular Koşusu da yer alıyor.

Yardımseverlik Koşuları: her adım sosyal etkiye dönüşüyor

Yardımseverlik Koşuları, gönüllü koşucuların seçtikleri projeler için bağış topladığı bir modelle çalışıyor. Gönüllüler, desteklemek istedikleri sivil toplum kuruluşunu seçiyor; bağışçılar ise bireysel katkılarıyla bu projelere kaynak aktarılmasına destek veriyor. Bu mekanizma sayesinde yarışta atılan her adım doğrudan farklı alanlardaki sosyal fayda projelerine dönüşüyor.

Bu dayanışma hareketi yıllar içinde büyüdü: 2025 etkinliğinde yine 19 sivil toplum kuruluşu için toplam 5,4 milyon TL kaynak yaratıldı. 2018 yılından bu yana Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla sağlanan toplam destek tutarı ise 13,7 milyon TL seviyesine ulaştı.

19 sivil toplum kuruluşunun projeleri destek bekliyor:

Bu yıl da 19 STK, farklı ihtiyaç alanlarına yönelik projeleriyle Yardımseverlik Koşuları’nda yer alacak. Eğitimden sağlığa, çevreden sosyal kapsayıcılığa uzanan projeler gönüllü koşucular ve bağışçılar tarafından seçilebilecek. Etkinlikte yer alan sivil toplum kuruluşları şunlar:

AKUT, Bir Dilek Tut Derneği, Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Değişim Liderleri Derneği, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, EGET Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), ROBOTEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF, WWF Türkiye.

Tüm projeler ve kampanya sayfaları İPK - İyilik Peşinde Koş platformunda topluca yayınlanıyor. Bağışçılar ve gönüllü koşucular ipk.adimadim.org adresinden diledikleri projeyi seçerek hem finansal kaynak hem de görünürlük sağlayarak toplumsal etki yaratabiliyor.

13. Eker I Run, yarış parkurlarının rekabet ve kişisel hedeflerle dolu atmosferini, Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla kolektif bir faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor. Organizasyon, sporun insanları bir araya getirirken yerel ve ulusal ölçekte sürdürülebilir sosyal katkılar üretmesine örnek teşkil ediyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNE ÇIKAN KOŞU ORGANİZASYONLARINDAN EKER I RUN, 13’ÜNCÜ YILINDA SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DAYANIŞMAYLA BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR.