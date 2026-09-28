Bursa'da 15 Temmuz finali: gençler milli iradeyi sanatta anlattı

Bursa'da 15 Temmuz yarışmaları Türkiye finali gerçekleştirildi:

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yarışmaları"nın Türkiye Finali ödül töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda yapıldı. Türkiye genelindeki resmi ve özel öğretim kurumlarında öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı organizasyonda, eserler sergilendi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

yarışmanın kapsamı:

Yarışma, öğrencilerin milli iradeye sahip çıkma kararlılığını sanat ve edebiyat yoluyla ifade etmesini amaçladı. Etkinlik; toplam 10 farklı kategoride gerçekleştirildi. Bu kategoriler arasında resim, birlik öyküleri, şiir yazma, kısa film, ezgi ve koro, afiş, slogan ve fotoğraf yer aldı. Finalde dereceye giren eserler salon girişinde sergilendi, birinci olan koro ekibinin icra ettiği kahramanlık türküleri ile derece alan kısa filmlerin gösterimi izleyicilerde duygusal anlar oluşturdu.

Törene; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

yetkililerin vurguları:

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, yaşanan tarihi tecrübenin yeni nesillere ders ve bilinç olarak aktarılmasının önemine işaret etti. Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bakışıyla bilgi, beceri, değer ve eylem bütünlüğüne dikkat çekerek, "Öğrenme; öğrencinin zihnini işletmeye başlayacağı bir sürecin başlangıcıdır. Maarif anlayışımızda öğrenci bilgiyle aktif bir bağ kurar, onu işler, değerlendirir ve bir ürün ortaya koyar" dedi ve gençlerin 15 Temmuz'u sanatın farklı dallarıyla anlamlandırmasının öğrenmenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasında 15 Temmuz ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasının gerekliliğini vurguladı: "15 Temmuz, aziz milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direniştir." Ayyıldız, gençlerin ortaya koyduğu eserlerin milli hafızayı geleceğe taşıyan mimarlar olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin ise yarışmaların bağımsızlık ve hürriyet tutkusunu genç zihinlere nakşetmesi bakımından önemine dikkat çekti ve gençlerin vatan aşkıyla hazırladığı eserlerin ayrı bir değer taşıdığını söyledi. 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç da milli şuur, kardeşlik ve insan hakları bilincinin genç nesillere aktarılmasının zorunluluğunu dile getirerek, ülke genelinden katılım gösteren gençlerin bu şuuru eserlerine nakşetmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

ödül töreni ve kapanış:

Tören, 10 farklı kategoride derece elde eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilerek, geleceğin erdemli ve şuurlu nesillerini inşa etme hedefi bir kez daha vurgulandı. Program, dereceye giren eserlerin sergilenmesi, koro ve kısa film gösterimleri ile duygu dolu anlar yaşatıp hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİMAYELERİNDE, BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE 15 TEMMUZ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ’15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ YARIŞMALARI’ TÜRKİYE FİNALİ ÖDÜL TÖRENİ, BURSA MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ (AKKM) ORHANGAZİ SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.