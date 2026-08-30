Bursa'da 30 ağustos coşkusu: 104'üncü yıl kutlamaları

kent genelinde tören ve kutlamalar

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle coşkuyla anıldı. Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar gün boyu kutlama etkinliklerine katıldı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi tören ve geçit programının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Yüzbaşı Mustafa Çetin, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayıp, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

gösteriler ve halkın ilgisi:

Programda sahne alan halk oyunları ekipleri, Bursa Mehteran Takımı ile Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibi sundukları gösterilerle beğeni topladı. Gösteriler sırasında izleyiciler sık sık alkışlayarak korteje eşlik etti.

Tören boyunca askeri birlikler, öğrenciler ve çeşitli sivil ekiplerin geçişi dikkat çekti; caddeyi dolduran vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteji selamladı ve şehrin dört bir yanında renkli görüntüler oluştu.

valilikte kabul töreniyle devam etti:

Kutlama programı, Bursa Valiliği tarafından Valilik binasında düzenlenen Zafer Bayramı Kabul Töreni ile sürdü. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, kentteki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

BURSA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖRENLERLE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. KENTİN CADDE VE SOKAKLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILIRKEN, VATANDAŞLAR ZAFER BAYRAMI HEYECANINA ORTAK OLDU.