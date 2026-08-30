Bursa'da 30 Ağustos: şehirde bayraklı yürüyüş, Kumsaz'da suda kortej

Bursa'da 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Bursa'da kent merkezindeki kortej yürüyüşü ile Gemlik Kumsaz sahilindeki su etkinliğinin bir araya gelmesiyle coşkuyla kutlandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde hem resmi temsilciler hem de çok sayıda vatandaş bayramın anlamını ve gururunu paylaştı.

Kent merkezinde yürüyüş:

Şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, siyasi parti milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dalgalanan Türk bayrakları ile korteje destek verenler, sokaklarda birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı. Yürüyüş boyunca görülen kalabalık ve bayrakların yoğunluğu, törenlerin hem resmi hem de toplumsal boyutunu aynı anda ortaya koydu.

Kumsaz'da deniz korteji:

Gemlik ilçesinin Kumsaz sahilinde ise kutlamalar denize taşındı. Bursa SUP Club üyeleri Stand Up Paddleboard (SUP) tahtalarıyla Kumsaz açıklarında kürek çekerek özel bir kortej oluşturdu. Etkinlik, kulüp kurucusu Ahmet Gök'ün öncülüğünde yapıldı; aralarında Cüneyt Köksalar ve çok sayıda su sporu tutkunu yer aldı.

Gün batımı sırasında denize açılan sporcular, öncü teknenin arkasında tek sıra halinde ilerleyerek görsel bir akış oluşturdu. SUP tahtalarına asılan Türk bayrakları ve denizin gün ışığıyla buluşan altın tonları, havadan çekilen görüntülerde özellikle dikkat çekti ve izleyenlere unutulmaz bir kare sundu.

Gün boyunca kent merkezindeki yürüyüşten Kumsaz'daki su sporları etkinliğine kadar yaşananlar, Zafer Bayramı'nın geleneksel tören anlayışını spor ve görsellikle harmanladı. Her iki etkinlik de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhunu, halka açık ve katılımcı bir biçimde yansıttı; şehir genelinde hissedilen gurur ve coşku gün boyu sürdü.

BURSA'DA ZAFER BAYRAM’I HEM DENİZDE HEM KARADA TAŞTI