Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Bursa'da 30 Ağustos: şehirde bayraklı yürüyüş, Kumsaz'da suda kortej

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, kent merkezindeki yürüyüş ve Gemlik Kumsaz sahilinde Bursa SUP Club üyelerinin deniz kortejiyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'da 30 Ağustos: şehirde bayraklı yürüyüş, Kumsaz'da suda kortej

Bursa'da 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Bursa'da kent merkezindeki kortej yürüyüşü ile Gemlik Kumsaz sahilindeki su etkinliğinin bir araya gelmesiyle coşkuyla kutlandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde hem resmi temsilciler hem de çok sayıda vatandaş bayramın anlamını ve gururunu paylaştı.

Kent merkezinde yürüyüş:

Şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, siyasi parti milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde dalgalanan Türk bayrakları ile korteje destek verenler, sokaklarda birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı. Yürüyüş boyunca görülen kalabalık ve bayrakların yoğunluğu, törenlerin hem resmi hem de toplumsal boyutunu aynı anda ortaya koydu.

Kumsaz'da deniz korteji:

Gemlik ilçesinin Kumsaz sahilinde ise kutlamalar denize taşındı. Bursa SUP Club üyeleri Stand Up Paddleboard (SUP) tahtalarıyla Kumsaz açıklarında kürek çekerek özel bir kortej oluşturdu. Etkinlik, kulüp kurucusu Ahmet Gök'ün öncülüğünde yapıldı; aralarında Cüneyt Köksalar ve çok sayıda su sporu tutkunu yer aldı.

Gün batımı sırasında denize açılan sporcular, öncü teknenin arkasında tek sıra halinde ilerleyerek görsel bir akış oluşturdu. SUP tahtalarına asılan Türk bayrakları ve denizin gün ışığıyla buluşan altın tonları, havadan çekilen görüntülerde özellikle dikkat çekti ve izleyenlere unutulmaz bir kare sundu.

Gün boyunca kent merkezindeki yürüyüşten Kumsaz'daki su sporları etkinliğine kadar yaşananlar, Zafer Bayramı'nın geleneksel tören anlayışını spor ve görsellikle harmanladı. Her iki etkinlik de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhunu, halka açık ve katılımcı bir biçimde yansıttı; şehir genelinde hissedilen gurur ve coşku gün boyu sürdü.

BURSA&#039;DA ZAFER BAYRAM’I HEM DENİZDE HEM KARADA TAŞTI

BURSA'DA ZAFER BAYRAM’I HEM DENİZDE HEM KARADA TAŞTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cizre'nin asırlık limonatası yazı süt ve vanilyayla serinletiyor
images

Marmaris'te rüzgârın izinde hat sanatı buluşması
images

Antalya'da 30 ağustos coşkusu Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı
images

Cizre'nin asırlık serinliği: tescilli limonatanın hikâyesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gülistan Doku soruşturmasında üç şüpheli Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi

Altunkaya Grup 63. Şam fuarında bölgesel ticaretin odağı oldu

Karkamış'ta Arıkdere içme suyu hattı 5 bin kişinin ihtiyacını karşıladı

Besni'de başıboş köpeklerden kaçarken düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı