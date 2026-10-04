Bursa’da 30 yıllık emekle toplanan kapaklar Bursaspor’a destek olacak

Bursaspor’a bağışlamak için biriktiriyor:

62 yaşındaki Nazım Gökçe, Bursa'da yıllardır plastik kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Gökçe, şimdi topladığı kapakların geri dönüşümüyle elde edilecek gelirin yaklaşık 1 milyon kapak üzerinden Bursaspor'a katkı sağlamasını amaçlıyor.

Elleriyle ve omuzlarında taşıyarak kapak toplayan Gökçe, bugüne kadar kanser ve SMA hastalarına, üniversitede eğitim gören gençlere yönelik yardımlarda bulundu. Toplanan kapaklar çeşitli kampanyalara bağışlandı; Gökçe yaptığı yardımlardan maddi karşılık almadığını vurguluyor.

Toplama yöntemi ve söylentilere yanıt:

Bursa’da yaşayan 63 yaşındaki Nazım Gökçe, kapakları çevresinden toplayıp biriktirdiğini, bunları yardım amaçlı teslim ettiğini belirtti. Hakkında kapakları sattığı yönünde çıkan iddialara karşı, Gökçe "Ben böyle mutluyum, insanlara yardım etmek gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gökçe, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hep ellerimle omuzlarımda taşıyarak kapaklar topladım, bağışlar yaptım. Kanser ya da SMA hastası insanlara, çocuklara bağışlar yaptım. Üniversite okuyan gençlerimize destek amaçlı bağışlarda bulundum. Hakkımda kötü söylentiler var, kapakları satıyormuş diyenler var ama öyle bir durum söz konusu değil. Her şey para değil."

Atık materyalleri çantaya çevirme geleneği:

Kapak toplamanın yanı sıra Gökçe, yaklaşık 30 yıldır atık malzemelerden çanta örüyor. Eskiden yaşadığı yokluk nedeniyle başladığı bu işe hobi olarak devam ettiğini söyleyen Gökçe, dışarıda bulduğu malzemeleri toplayıp temizledikten sonra el emeği çantalara dönüştürüyor.

Ortaya çıkan çantalar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor. Gökçe, çanta örmeye nasıl başladığını anlatırken, "Çanta işine çok önceden başladım. 30 sene önce evim, arsam hiçbir şeyim yokken örmeye başlamıştım. Eskiden çok yokluk çektim, başkası yaşasın istemiyorum. Şimdi hobi olarak örüyorum. Dışarıda bulduğum malzemeleri alıyorum, onları temizleyip yıkadıktan sonra örüyorum. Bu ördüklerimi de bağışlıyorum. Bugüne kadar parayla kimseye örmedim, örmem de" sözlerine yer verdi.

Gökçe'nin çalışmaları, yerel dayanışma ve geri dönüşümün bir araya geldiği somut bir örnek oluşturuyor; topladığı kapaklarla hem çevresel atık azaltılıyor hem de yardım amaçlı kaynak yaratılması hedefleniyor.

BURSA’DA YILLARDIR PLASTİK KAPAK TOPLAYARAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLAN 62 YAŞINDAKİ NAZIM GÖKÇE, BU KEZ YAKLAŞIK 1 MİLYON KAPAĞI BURSASPOR’A BAĞIŞLAMAK İÇİN BİRİKTİRİYOR.