bursa'da 300 polisle geniş huzur uygulaması: 11 iş yerinden 7'sine işlem

uygulama ayrıntıları:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde huzur ve güvenliği artırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulama, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Sabit ve hareketli yol uygulamaları ile umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerin yer aldığı çalışmada toplam 300 personel görev aldı.

katılan birimler ve görev dağılımı:

Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği, Motosikletli Polis Timleri, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri dâhil edildi. Ekiplerin sabit nokta kontrolleri ve hareketli devriyeleri eş zamanlı gerçekleştirildi.

denetim sonuçları ve uygulanan işlemler:

Yapılan uygulamalarda ekipler tarafından toplam 618 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve 314 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında genel olarak suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 11 işletme incelendi; bu işletmelerden 5inde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği tespit edildi ve ilgili iş yerleri hakkında 4207 sayılı Kanun kapsamında işlem uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında 2 işletmenin yetkisiz kişilerce işletildiği belirlendi ve bu konuda da gerekli idari işlemler başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

YILDIRIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE 300 PERSONELİN KATILIMIYLA SABİT VE HAREKETLİ YOL UYGULAMASI İLE UMUMA AÇIK İŞ YERLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ