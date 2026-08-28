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Bursa'da 495'inci yılda Molla Arap için vefa töreni

Molla Arap Hazretleri, vefatının 495’inci yılında Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün programıyla Bursa Molla Arap Camii'nde kabri başında anıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:29

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'da 495'inci yılda Molla Arap için vefa töreni

Molla Arap Hazretleri için Bursa'da anma töreni

Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı, Osmanlı döneminin önemli alimlerinden ve Mohaç Zaferi’nin kahramanları arasında sayılan Molla Arap Hazretleri anısına Bursa Yıldırım ilçesindeki Molla Arap Camiinde gerçekleştirildi. Tören, Cuma namazının ardından cami haziresindeki kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Katılımcılar ve törenin akışı

Anma programına Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Ayvaz ile çok sayıda davetli katıldı. Cami ve hazirede gerçekleştirilen Kur’an tilaveti ile edilen duaların ardından katılımcılara pilav ve lokma ikram edildi.

Molla Arap'ın Bursa'daki mirası

Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Molla Arap’ın hayatı ve Bursa’daki vakıf eserleri hakkında bilgi verdi; konuşmada Molla Arap’ın Mohaç Zaferi’ndeki yeri ve şehirde bıraktığı kültürel miras vurgulandı. Anma, kabri başındaki dualarla ve yapılan ikramlarla son buldu.

MOLLA ARAP HAZRETLERİ, VEFATININ 495&#039;İNCİ YILINDA KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL...

MOLLA ARAP HAZRETLERİ, VEFATININ 495'İNCİ YILINDA KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DÜZENLEDİĞİ PROGRAMLA ANILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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