Operasyonun kapsamı:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, Asayiş Şube Müdürlüğü ile istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri görev aldı. Eş zamanlı baskınlar 50 adreste gerçekleştirildi; operasyona 210 personel ve 60 ekip katıldı.

Bazanın altından çıkarılan hükümlü:

Adreslerde yapılan aramalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişiler tespit edilip yakalandı. Aranan şahıslardan biri, ekiplerin yaptığı arama sırasında evdeki bazanın altında saklanmış halde bulundu ve çıkarılarak gözaltına alındı.

Aranan suçlar ve işlemler:

Yakalanan hükümlülerin, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan arandıkları bildirildi. Toplam 27 hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

POLİS HER YERDE ARIYORDU, BAZANIN ALTINDA YAKALANDI