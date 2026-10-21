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Bursa'da 600 kişilik ekip 10 milyon metrekareyi günlük bakımda tutuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 93 noktada 600 personelle yaklaşık 10 milyon metrekarelik park, bahçe ve spor tesislerinde günlük temizlik ve bakım yapıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'da 600 kişilik ekip 10 milyon metrekareyi günlük bakımda tutuyor

Bursa'da yeşil alanların günlük bakımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe, millet bahçesi ve spor tesislerinden oluşan yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanda düzenli bakım ve temizlik çalışması yürütüyor. Şahin Biba başkanlığındaki ekipler, şehir kimliğini güçlendirme hedefiyle hem günlük rutin işleri gerçekleştiriyor hem de dönemsel peyzaj düzenlemeleri yapıyor.

Çalışma kapsamı ve insan gücü:

Görevlerini 93 farklı noktada sürdüren ekiplerde toplam 600 personel bulunuyor. Çalışmalar çöp toplama, çim biçme, çapa, budama ile çocuk oyun alanlarının temizliği ve bakımı gibi rutin hizmetleri kapsıyor. Park ve ortak kullanım alanlarının vatandaşlara daha elverişli hale getirilmesi amacıyla bakım ve onarım işleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Kapsamlı planlama ve son altı aylık veriler:

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, son 6 ayda şehre 84 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. İl genelinde 9 milyon 602 bin metrekareyi aşkın alanda bakım ve planlama yapıldı; Nisan-Eylül döneminde ise yaklaşık 2 milyon çiçek, çalı ve fidan toprakla buluşturuldu.

Günlük operasyonların sürekliliği ve koordinasyonu, kentteki yeşil dokunun korunmasında belirleyici rol oynuyor. Vatandaşlar gerçekleştirilen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarından memnuniyetlerini ileterek ekiplerin çalışmalarına teşekkür ediyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SORUMLULUK ALANINDAKİ PARK, BAHÇE, MİLLET BAHÇESİ VE SPOR...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SORUMLULUK ALANINDAKİ PARK, BAHÇE, MİLLET BAHÇESİ VE SPOR TESİSLERİNDEN OLUŞAN YAKLAŞIK 10 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALANDA, 93 FARKLI NOKTADA 600 PERSONELİYLE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARINI HER GÜN SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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