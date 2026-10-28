Bursa'da 723 yıllık şifa geleneğiyle bilinen askeri hastanenin taşınması tartışma yarattı

Tarihsel geçmiş ve taşınma iddiası:

Bursa'da halk arasında "askeri hastane" diye anılan Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, içinde Çekirge termal suları bulunan bir merkez olarak biliniyor. Kurumun şifa geleneğinin Bizans dönemine kadar uzandığı ve modern anlamda 102 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade ediliyor. Son dönemde hastanenin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınacağı ve yatak kapasitesinin 150'den 60'a düşürüleceği iddiaları, burada tedavi görenler ve yakınları arasında tepkiye yol açtı.

Hastaların tepkileri ve tedavi deneyimleri:

Çanakkale'den eşi için yaklaşık altı yıldır gelip tedavi gören emekli askeri personel Nejdet Turgay, merkezin bölge için önemli bir fizik tedavi merkezi işlevi gördüğünü söyledi. Turgay, "Ben Çanakkale’de yaşıyorum. Eşim kaza geçirmişti. ... Yaklaşık altı yıldır bu hastaneye geliyoruz... Burası çok güzel bir hastane. Odalar özel oda. Her şey var, robotu dahil. Personeli çok güzel. Çok memnunuz. Taşınmasını istemiyoruz. Buradaki odaların hepsi özel oda" diyerek taşınma kararına karşı çıktı.

Ahmet Dinçol ise burada aldığı tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı: "Ben buraya gelirken adım atamıyordum, yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Burada tedaviyle yürümeye başladım." Dinçol, yılda iki kez yatış yaparak tedaviye devam etme gerekliliğinden söz ederek, kurumun temizlik standartları, maliyet politikası ve çalışan niteliğini övdü ve "Burada para geçmiyor ve burada olan fizikçiler hiçbir yerde yok... Burası daha büyük bir kapasiteye ulaşması, yükselmesi lazım" diye konuştu.

Erişim kaygıları ve hasta profili:

Muş'tan gelerek düzenli tedavi gören Çetin Özkan da merkezin kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: "Ben Muş’tan buraya kadar tedaviye geliyorum. Böyle bir imkan hiçbir yerde yok." Özkan, beyin kanaması ve yüksek tansiyon tedavisi nedeniyle dört yıldır buraya geldiğini, binlerce kişinin aynı merkezden faydalandığını belirterek taşınmaya tepki gösterdi.

Hastaların ortak kaygısı, taşınma halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin zorlaşacağı; özellikle şehir dışından gelen ve düzenli yatış ile termal desteğe ihtiyaç duyan hastalar için mevcut düzenin hayati önemde olduğudur. Bazı hastalar kapatma yerine yatak sayısının artırılmasını ya da alternatif taşıma planlarının ayrıntılandırılmasını öneriyor.

Haberde yer alan iddialara ilişkin resmi makamların gerekçesi veya kesin taşıma planına dair bir açıklama henüz metinde belirtilmedi. Hastalar ve yakınları, alınacak herhangi bir kararın erişim ve tedavi devamlılığı üzerindeki etkilerine dair net bilgi verilmesini talep ediyor ve mevcut hizmetlerin korunmasını istiyor.

ŞEHİT YARBAY İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ