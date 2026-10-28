Dolar 49,8336 +0,10%
Euro 55,5820 +0,39%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.541,73 +0,21%
EUR/USD 1,1158 +0,25%
Brent Petrol 110,37 +0,88%
--°

Bursa'da 723 yıllık şifa geleneğiyle bilinen askeri hastanenin taşınması tartışma yarattı

Bursa'daki 723 yıllık Şehit Yarbay İlker Çelikcan Hastanesi'nin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınma planı, hastalar arasında erişim kaygısı yarattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da 723 yıllık şifa geleneğiyle bilinen askeri hastanenin taşınması tartışma yarattı

Tarihsel geçmiş ve taşınma iddiası:

Bursa'da halk arasında "askeri hastane" diye anılan Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, içinde Çekirge termal suları bulunan bir merkez olarak biliniyor. Kurumun şifa geleneğinin Bizans dönemine kadar uzandığı ve modern anlamda 102 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade ediliyor. Son dönemde hastanenin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınacağı ve yatak kapasitesinin 150'den 60'a düşürüleceği iddiaları, burada tedavi görenler ve yakınları arasında tepkiye yol açtı.

Hastaların tepkileri ve tedavi deneyimleri:

Çanakkale'den eşi için yaklaşık altı yıldır gelip tedavi gören emekli askeri personel Nejdet Turgay, merkezin bölge için önemli bir fizik tedavi merkezi işlevi gördüğünü söyledi. Turgay, "Ben Çanakkale’de yaşıyorum. Eşim kaza geçirmişti. ... Yaklaşık altı yıldır bu hastaneye geliyoruz... Burası çok güzel bir hastane. Odalar özel oda. Her şey var, robotu dahil. Personeli çok güzel. Çok memnunuz. Taşınmasını istemiyoruz. Buradaki odaların hepsi özel oda" diyerek taşınma kararına karşı çıktı.

Ahmet Dinçol ise burada aldığı tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı: "Ben buraya gelirken adım atamıyordum, yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Burada tedaviyle yürümeye başladım." Dinçol, yılda iki kez yatış yaparak tedaviye devam etme gerekliliğinden söz ederek, kurumun temizlik standartları, maliyet politikası ve çalışan niteliğini övdü ve "Burada para geçmiyor ve burada olan fizikçiler hiçbir yerde yok... Burası daha büyük bir kapasiteye ulaşması, yükselmesi lazım" diye konuştu.

Erişim kaygıları ve hasta profili:

Muş'tan gelerek düzenli tedavi gören Çetin Özkan da merkezin kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı: "Ben Muş’tan buraya kadar tedaviye geliyorum. Böyle bir imkan hiçbir yerde yok." Özkan, beyin kanaması ve yüksek tansiyon tedavisi nedeniyle dört yıldır buraya geldiğini, binlerce kişinin aynı merkezden faydalandığını belirterek taşınmaya tepki gösterdi.

Hastaların ortak kaygısı, taşınma halinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin zorlaşacağı; özellikle şehir dışından gelen ve düzenli yatış ile termal desteğe ihtiyaç duyan hastalar için mevcut düzenin hayati önemde olduğudur. Bazı hastalar kapatma yerine yatak sayısının artırılmasını ya da alternatif taşıma planlarının ayrıntılandırılmasını öneriyor.

Haberde yer alan iddialara ilişkin resmi makamların gerekçesi veya kesin taşıma planına dair bir açıklama henüz metinde belirtilmedi. Hastalar ve yakınları, alınacak herhangi bir kararın erişim ve tedavi devamlılığı üzerindeki etkilerine dair net bilgi verilmesini talep ediyor ve mevcut hizmetlerin korunmasını istiyor.

ŞEHİT YARBAY İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

ŞEHİT YARBAY İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy
images

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor
images

Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş