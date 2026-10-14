Bursa'da AgroGreen fuarında üretimin değerleştirilmesi ve ihracat hedefleri öne çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bu yıl ikincisi düzenlenen AgroGreen Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı. Açılış töreninde BTSO’da yeni bir döneme başladıklarını belirten Matlı, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret alanlarındaki tecrübesiyle Bursa’nın üretim gücünü daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

Fuarın kapsamı ve uluslararası katılım:

AgroGreen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Etkinlik, tarım makinelerinden hayvancılık teknolojilerine, sulama sistemlerinden tohumculuğa uzanan geniş bir ürün yelpazesini bir araya getiriyor. Organizasyonda bu yıl 15 ülkeden 1.200’ün üzerinde uluslararası alıcı, yatırımcı ve sektör temsilcisinin yer alması fuarın uluslararası ölçeğe taşındığını gösteriyor.

Açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Matlı, fuarın geçen yıl 400’ü aşkın firmanın katılımıyla yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ulaşan organizasyonun ikinci yılda uluslararası ölçekte büyümesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bursa’nın üretim potansiyeli ve hedefleri:

Matlı, konuşmasında Bursa’nın hem sanayi hem de tarımsal üretim açısından güçlü bir konumda olduğunu hatırlattı. Şehirde otomotiv, tekstil ve makine sanayisinin yanı sıra tarım, hayvancılık ve gıda üretimine dayalı köklü bir üretim kültürünün bulunduğunu belirtti. İstanbul Sanayi Odası’nın 2025 araştırmasında Bursa’dan İlk 500’de 9, İkinci 500’de 3, ilk 1.000’de toplam 12 firmanın yer alması ile tarımsal ürün ihracatının 1 milyar dolara ulaşmasının kentteki üretim potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti.

Matlı, Bursa’nın sahip olduğu zengin yerel ürün mirasına dikkat çekerek kentte 38 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bunların dördünün Avrupa Birliği’nde tescillendiğini hatırlattı. Gemlik zeytini, Bursa siyah inciri, Bursa şeftalisi ve kestane şekeri gibi ürünlerin dünya çapında markalaştırılması gerektiğini vurguladı.

Üretimin teknolojiyle, tarıma dayalı sanayiyle ve güçlü pazarlama stratejileriyle buluşturulmasının önemine işaret eden Matlı, bunun üreticinin emeğinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağını söyledi. Ayrıca kadın kooperatiflerinin ve genç çiftçilerin üretimde daha etkin yer almasının, ürünlerin işlenerek katma değerinin artırılmasının ve Bursa’nın gastronomi potansiyelinin tanıtılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Matlı, üretimle eğitimi buluşturan çalışmaların nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti ve BTSO olarak üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasında fuarın hayata geçirilmesinin zorluğuna da değinen Matlı, aylar süren hazırlıklar, kurulan ilişkiler ve büyük organizasyon emeğinin altını çizdi. Organizasyonda emeği geçen GL Platform Fuarcılık yönetimi ve çalışanlarına, Bursa Valiliği başta olmak üzere destek veren kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılışın ardından Başkan Özer Matlı, fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve katılımcılara hayırlı, bereketli fuarlar diledi.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN AGROGREEN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NIN AÇILIŞINA KATILDI. BTSO’DA YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIKLARINI BELİRTEN MATLI, TARIM, HAYVANCILIK, SANAYİ VE TİCARET ALANLARINDAKİ TECRÜBESİYLE BURSA’NIN ÜRETİM GÜCÜNÜ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.