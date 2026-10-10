Bursa'da aksa tufanı yürüyüşü: Filistin için birlik çağrısı

Bursa'da 'Direnişten Dirilişe Aksa Tufanı' yürüyüşü

Bursa'da düzenlenen 'Direnişten Dirilişe Aksa Tufanı' yürüyüşünde çok sayıda vatandaş bir araya gelerek Gazze ve Filistin halkına destek mesajları verdi. Etkinliği, Gazze Dayanışma Platformu ile Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu organize etti.

yürüyüşte verilen mesajlar:

Katılımcılar yürüyüş boyunca Gazze'de yaşananlara dikkat çekti, hayatını kaybeden siviller ve yerinden edilen aileler için dayanışma çağrısı yaptı. Eylemde, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vurgulandı ve mazlumların yanında olunması gerektiği belirtildi. Yürüyüşte yapılan konuşmalarda bölgedeki insani durum ve uluslararası duyarlılığın önemi sıkça gündeme taşındı.

yerel yöneticilerden destek açıklamaları:

Yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş gibi isimler de katıldı. Katılımcılar ortak ifadeyle, Filistin'e yönelik desteğin devam edeceğini ve bölgede yaşananlara karşı duyarlılığın sürmesi gerektiğini dile getirdi.

bursa büyükşehir'den sosyal medya mesajı:

Şahin Biba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'in özgürlük mücadelesinin 'tüm insanlığın ortak vicdan meselesi' olduğunu belirtti. Biba, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını, hayatını kaybeden çocuklar ve yerinden edilen ailelere dikkat çektiklerini ve 'mazlumların yanında, zulmün karşısında durmaya' devam edeceklerini vurguladı.

BURSA’DA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ