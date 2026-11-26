Bursa İnegöl'de silahlı kavga: olay yerinde müdahale ve soruşturma

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta akşam saat 20.00 civarında meydana gelen kavgada, alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışan taraflar arasında silah kullanıldı. Olayda Doğan A. (20) ve Kenan A. (23) ile Ömer D. (49) arasında arbede yaşandı; Ömer D. sağ bacağından vurularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre tartışma kısa sürede büyüdü ve Doğan A.'nın yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu Ömer D. bacağından yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kanlar içerisindeki yaralı, önce özel bir araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer D., daha ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis çalışması ve gözaltı:

Olay yerine ulaşan ekipler soruşturmayı derhal başlattı. Yapılan çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen Doğan A. ve Kenan A. kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularında, "Alacağımız vardı. Tartışma çıktı, ateş ettik" şeklinde ifade verdi.

Soruşturma ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve alınan ifadeler doğrultusunda soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ SORGULAMANIN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.