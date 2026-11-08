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Bursa'da alkollü sürücünün kaçışı 250 bin liralık ceza ve 6 ay ehliyet kaybıyla bitti

Bursa'da 1,03 promil alkollü sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçınca yakalandı; yaklaşık 250 bin lira ceza ve 6 ay ehliyet cezası verildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da alkollü sürücünün kaçışı 250 bin liralık ceza ve 6 ay ehliyet kaybıyla bitti

Olayın özeti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün yaşadığı kovalamaca, ara sokakta durdurulmasıyla sonlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşı, polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Kovalamaca nasıl gelişti:

İddialara göre sürücü, yanındaki arkadaşlarının gazına gelerek polisin dur ihtarına uymadı ve aracıyla kaçmaya başladı. Bir süre devam eden takip; ekiplerin müdahalesiyle, aracın ara sokakta durdurulmasıyla sona erdi. Polis ekipleri olay yerinde hem sürücüyü hem de yanında bulunan arkadaşı tespit etti.

Uygulanan yaptırımlar ve sürücünün tepkisi:

Yapılan kontrollerde sürücünün 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisten kaçması ve alkollü araç kullanması nedeniyle kişiye yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Cezaların kesilmesinin ardından, sürücü arkadaşlarının faturaya ortak olmayacağını düşünerek tepkisini, 'Mustafa vermez' sözleriyle dile getirdi.

Olayın görüntüleri, yapılan müdahale ve sürücünün tepkisinin tamamını yansıtarak olayın seyri hakkında görsel kayıt sağladı. Polis ekiplerinin uygulaması sonrası süreç idari işlemlerle devam ediyor.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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