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Bursa'da alkollü sürücünün 'seyir halinde değilim' savunmasına uygulamalı yanıt

Bursa'da 16 BJR plakalı aracını boş araziye çeken sürücü Hasan Y., 'ben seyir halinde değilim' dedi; polis uygulamayı anlattı ve 2.09 promil alkollü çıktı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da alkollü sürücünün 'seyir halinde değilim' savunmasına uygulamalı yanıt

Bursa'da uygulama sırasında ilginç diyalog kameraya yansıdı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devam eden alkol denetimleri kapsamında Fethiye Mahallesi'nde kontrol yaptı. Denetim noktasına yaklaşan 16 BJR plakalı aracı gören sürücü, yaklaşık 50 metre kala aracını boş bir araziye çekip kontak kapattı.

Polis memuru araç yanına giderek sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Bu sırada sürücü kendisini savunarak "Ben şu an yolda değilim" diye ısrar etti; kısa süreli tartışma ve ikna çabaları ise anbean kameraya yansıdı.

denetim anındaki savunma ve tartışma:

Sürücü Hasan Y., gazetecinin "Siz buraya nasıl geldiniz?" sorusuna "Tamam da ben şu an yolda değilim, seyir halinde değilim onu söylemek istiyorum" şeklinde yanıt verdi. Buna rağmen polis memuru, alkolmetreyi üfletme talebinde bulundu ve sürücü makineyi üfledi.

Test sonucu 2.09 promil olarak ölçüldü; sürücü ayakta zor yürürken bile aracı kullanmadığını savunmaya devam etti. Polis memuru ise sürücünün ısrarını, uygulamanın nasıl yapıldığını açıklayarak yanıtladı.

polisin uygulamalı açıklaması ve işlem süreci:

Görevli polis, sürücünün "seyir halinde değilim" savunmasına karşılık uygulamayı adım adım anlattı: araçlar yoldan çevrilip sağa çektiriliyor, durdurulup alkol testi yapılıyor ve gerektiğinde takipteki araçlar ile birlikte işlem gerçekleştiriliyor. Polis memuru, "Ben araba sürerken seni yakalamamın imkanı yok; şuna bir üfle diye koşarak mı yanına geleceğim" ifadeleriyle kontrolün pratik işleyişini gösterdi.

Olay yerine gazetecilerin de geldiği ve çekim yaptığı, diğer araçların da kontrol edildiği belirtildi. İşlemler tamamlanıp sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

BURSA&#039;DA ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜYÜ İKNA ETMEK İÇİN POLİS MEMURUNUN TARİFLİ ÇABASI KAMERAYA BÖYLE...

BURSA'DA ALKOLLÜ YAKALANAN SÜRÜCÜYÜ İKNA ETMEK İÇİN POLİS MEMURUNUN TARİFLİ ÇABASI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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