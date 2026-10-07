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Bursa'da ara sokaktan çıkan Tofaş yaya ile çarpıştı

Bursa Yıldırım Şirinevler'de ara sokaktan çıkan Tofaş, yolun karşısına geçen yayaya çarptı; yaya hafif yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da ara sokaktan çıkan Tofaş yaya ile çarpıştı

Kaza anı ve yaralanma:

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobil ara sokaktan caddeye çıkarken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, otomobilin ön camı kırıldı. Olayı yaşayan kaynaklar kazazedeyi hemen yardım çağırdı; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yayanın ufak sıyrıklarla kazayı atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

görüntülerde neler görülüyor:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın ara sokaktan caddeye yanlayarak çıktığı ve o sırada karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığı görülüyor. Kamera kayıtları, çarpışmanın ani gerçekleştiğini ve aracın ön kısmında hasar oluştuğunu net şekilde yansıtıyor.

olay yeri ve sonraki süreç:

Kaza yerinde yapılan ilk tespitler, trafik akışının kısa süreli etkilendiğini gösteriyor. Yetkililer ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; sürücüye veya kazanın oluş nedenine dair resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Güvenlik kamerası kayıtları, kazanın değerlendirilmesinde önemli bir görsel kanıt oluşturuyor.

BURSA&#039;DA TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPTI. KAZADA YAYA HAFİF...

BURSA'DA TOFAŞ MARKA OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA ÇARPTI. KAZADA YAYA HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, OTOMOBİLİN ÖN CAMI KIRILDI. KAZA ANI, ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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