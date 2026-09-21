Bursa'da Atatürk Caddesi araçsız günle dört saat canlı bir kente dönüştü

etkinliğin düzenlenişi ve kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Heykel Atatürk Caddesi'nde "Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent" etkinliğini hayata geçirdi. Organizasyon, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle planlandı. Pazar günü saat 10.00-14.00 arasında araç trafiğine kapatılan Atatürk Caddesi sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açıldı; etkinlik alanını yüzlerce vatandaş doldurdu.

yürüyüş ve kent belleğini öne çıkaran çalışmalar:

Program, Bursa’nın 700 yıllık birikimini ve kent belleğini öne çıkaran bir yürüyüşle başladı. Yürüyüş güzergâhında kentin izlerini yansıtan uygulamalı çalışmalar katılımcılarla buluştu ve "700 Yıllık İzler" baskı atölyesi düzenlendi. Etkinlik alanında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Bandosu performans sergiledi, mehter takımı gösterisi de ilgi topladı.

çocuklar, spor ve oyun alanları:

Gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik çok sayıda aktivite gerçekleştirildi. VR deneyim alanları, dans atölyesi ve geleneksel sokak oyunlarının yanı sıra dart, pickleball, okçuluk ve empati parkuru gibi etkinlikler katılımcıları ağırladı. Enerji bisikleti ve bilgi yarışması ile sürdürülebilirlik odaklı farkındalık çalışmaları yapıldı; yer boyama etkinlikleri ve çevre-iklim ölçümleri dikkat çekti. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi; etkinlik boyunca cadde, yaklaşık dört saat boyunca araba seslerinden uzak, çocukların neşesiyle doldu.

dijital sergi ve geçmişe yolculuk:

Etkinlik kapsamında oluşturulan dijital sergi alanında, eski sokak oyunları örnekleri ile birlikte Bursa’nın geçmiş dönemlerine ait fotoğraflar katılımcılarla buluşturuldu. Ayrıca Atatürk Caddesi’nin geçmişten günümüze geçirdiği değişim ve dönüşümü anlatan görsel sergi, caddenin tarihsel gelişimini ziyaretçilere aktardı.

Katılımcılar programın sunduğu imkânlardan memnun olduklarını belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Etkinliğe katılan çocuklar da günün sonunda bu olanakları sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkürlerini iletti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA HEYKEL ATATÜRK CADDESİ’Nİ ‘ARABASIZ BİR GÜN, HAREKETLİ BİR KENT’ ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI. PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE KAPATILAN CADDEDE BULUŞAN YÜZLERCE VATANDAŞ, YÜRÜYÜŞ, SPOR, MÜZİK VE OYUN AKTİVİTELERİNE KATILDI.