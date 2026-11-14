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Bursa'da Büyükataman: muhtarlar devletle millet arasındaki köprüdür

İsmet Büyükataman, Osmangazi programında muhtarların devletin mahalle temsilcisi olduğunu vurgulayıp muhtarlıkların kaldırılmasını kesinlikle reddetti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bursa'da Büyükataman: muhtarlar devletle millet arasındaki köprüdür

MHP Osmangazi programında muhtarlarla kahvaltı buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan Osmangazi’nin 100 Yüzü programı çerçevesinde muhtarlar, Merinos Atatürk Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda bir araya geldi. Programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile MHP Osmangazi İlçe Başkanı Serdar Burulday katıldı ve muhtarların yerel yönetimlerle iletişiminin güçlendirilmesi, mahalle çalışmalarının koordinasyonu ve talepler ele alındı.

Muhtarlığın önemi ve iddialara yanıt:

Konuşmasında muhtarların devlet ile millet arasındaki bağı güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Büyükataman, muhtarları "devletimizin mahallelerdeki temsilcisi ve demokrasimizin itibarı" olarak nitelendirdi. Programdaki temasında Büyükataman, muhtarlıkların kaldırılmasının istendiği yönündeki haberleri sert biçimde reddetti ve bu iddiayı sonuna kadar yalan olarak niteledi.

Büyükataman, MHP'nin hiçbir dönemde muhtarlıkların kaldırılmasını savunmadığını, partinin siyaset anlayışının milletin her ferdine dokunmak ve ulusal birliği güçlendirmek üzerine kurulu olduğunu belirtti. Ayrıca seçim dönemi manipülasyonlarına işaret ederek, anket tartışmalarının parti nezdinde önemsiz olduğunu ve seçmenin kararının belirleyici olduğunu vurguladı.

Terörle mücadele ve terörsüz Türkiye hedefi:

Gündemdeki güvenlik meselesine de değinen Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesinin son terörist teslim oluncaya, son silah bırakılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefine işaret eden Büyükataman, bu sürecin hem ülke hem de bölge için tarihi bir fırsat olduğunu ve elde edilen kazanımların milli değerlerden taviz verilmeden sağlandığını söyledi.

Yaklaşık iki yıllık süreçte önemli eşiklerin aşıldığını belirten Büyükataman, amaçlarının terör belasını topraklardan söküp atmak ve gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını güvence altına almak olduğunu dile getirdi.

Bölgesel gerilimler ve Türkiye'nin konumu:

Büyükataman, uluslararası arenadaki çatışma ve gerginliklere dikkat çekerek Gazze, ABD-İsrail-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ile Ukrayna-Rusya savaşına yönelik belirsizliklerin Türkiye'nin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Avrupa'daki kaotik görünümün de eklenmesiyle bu dönemde Türkiye'nin dirlik ve düzeninin kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin güçlü devlet geleneği, kurumsal hafızası ve tecrübesi sayesinde milli menfaatleri koruma iradesini ortaya koyduğunu belirten Büyükataman, ülkeyi bir istikrar, güvenlik ve refah adresi olarak tanımladı ve "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışının MHP siyasetinin ana omurgası olduğunu hatırlattı.

Konuşma, muhtarlarla doğrudan iletişimin sürdürülmesi ve yerel sorunların çözümünde muhtarların rolünün güçlendirilmesi çağrısıyla son buldu. Büyükataman, MHP'nin muhtarların yanında olmaya devam edeceğini ve yerel temsilin korunmasının önemini bir kez daha teyit etti.

MHP OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;OSMANGAZİ’NİN 100 YÜZÜ&quot; ADLI 100 GÜNLÜK...

MHP OSMANGAZİ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "OSMANGAZİ’NİN 100 YÜZÜ" ADLI 100 GÜNLÜK SAHA, İLETİŞİM VE ÇALIŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA MUHTARLAR, KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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