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Bursa'da Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı çift evinde ölü bulundu

Osmangazi Çiftehavuzlar'da yaşayan 80 ve 81 yaşındaki çift, yakınlarının ihbarı üzerine ekiplerin açtığı evde ölü bulundu; otopsi bekleniyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:48

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan yaşlı çift evinde ölü bulundu

olay ve ilk müdahale:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak'ta saat 12.00 civarında meydana gelen olayda, yakınlarının uzun süre haber alamadığı yaşlı çiftin evinden şüphelenen çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan adrese giren ekipler, 80 yaşındaki S.Y. ve 81 yaşındaki İ.B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi.

inceleme ve otopsi süreci:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceğini bildirdi.

Mahalle sakinleri, yaşlı çiftin yaklaşık bir ay önce bölgeye taşındığını ve kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybetmiş olabileceklerini öne sürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE YAKINLARININ KENDİLERİNDEN HABER ALAMADIĞI YAŞLI ÇİFT, İTFAİYE...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE YAKINLARININ KENDİLERİNDEN HABER ALAMADIĞI YAŞLI ÇİFT, İTFAİYE EKİPLERİNİN YARDIMIYLA GİRİLEN EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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