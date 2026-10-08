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Bursa'da danışmanlık kisvesiyle Avrupa Birliği fonu aldatmacası: 10 kilo altın ele geçirildi

Bursa'da danışmanlık kisvesiyle yürütülen dolandırıcılıkta, Avrupa Birliği fonu vaadiyle 6 şirketten yaklaşık 30 milyon TL alındı; 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da danışmanlık kisvesiyle Avrupa Birliği fonu aldatmacası: 10 kilo altın ele geçirildi

Bursa'da avrupa birliği fonu iddiasıyla yürütülen dolandırıcılık

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesinde danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren bir yapının Avrupa Birliği fonları üzerinden hibe ve yatırım teşviki sağlayacağı vaadiyle mağduriyet oluşturduğu belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin, gerçekte mevcut olmayan finansman desteklerini öne sürerek müşterilerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı tespit edildi.

Mağdur şirketler ve elde edilen gelirler:

Soruşturmada, şüphelilerin yöntemleriyle toplam 6 şirketin mağdur edildiği ve yaklaşık 30 milyon TL tutarında haksız kazanç sağlandığı kaydedildi. Ödemelerin hangi isimler ya da kalemler altında toplandığına ilişkin ayrıntılar soruşturma dosyasında yer alıyor.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgi ve deliller ışığında kent merkezinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adres aramalarında çok sayıda dijital materyal ile birlikte 10 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfade ve delil işlemlerinin sürdürülmesiyle birlikte soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler ve varlıkların incelenmesiyle olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılmasına çalışılıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ FONU YALANIYLA 6 ŞİRKETİ 30 MİLYON TL DOLANDIRDILAR : OPERASYONDA 10 KİLO KÜLÇE...

AVRUPA BİRLİĞİ FONU YALANIYLA 6 ŞİRKETİ 30 MİLYON TL DOLANDIRDILAR : OPERASYONDA 10 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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