Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Demirtaş'ta vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen 'Ortak Sofra Ortak Gelecek' programında mahalle sakinleri, muhtarlar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyarette dile getirilen öncelikler:

Vatandaşlar birinci ağızdan talep ve beklentilerini ileterek altyapı, yol, sosyal alanlar, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere pek çok konuyu gündeme taşıdı. Biba, mahallenin geçmiş imar planlamalarının bugün dar sokaklar, yoğun yapılaşma ve altyapı problemlerine yol açtığını belirtti. Ayrıca yedi yıl boyunca kendi iş yerinin de Demirtaş'ta bulunduğunu ve mahallenin gelişimine yakından tanıklık ettiğini vurguladı.

Projeler ve altyapı çalışmaları:

Biba, çocukların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etüt merkezi ile robotik kodlama alanı oluşturulması için yer arayışına gireceklerini, kadınlara yönelik BUSMEK kurslarının düzenlenebileceğini ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanların planlanacağını açıkladı. Muhtarların işaret ettiği yeşil alanın programa alınacağı ifade edildi.

Altyapı sorunlarına dikkat çeken Biba, geçmişte BUSKİ denetimi dışında yapılan kanalizasyon bağlantılarının problemlere yol açtığını belirterek ana caddelerde düzenleme yapılacağını kaydetti. Özellikle mahallenin önemli ulaşım güzergâhlarından Cumhuriyet Caddesi'nin elden geçirilmesine yönelik çalışma yürüteceklerini ve "Artık üstüne ilave etmemiz gereken, tamamlamamız gereken, belediye olarak yapmamız gereken çalışmalara sıra geldi" sözleriyle Demirtaş'ın ihtiyaçlarının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini taahhüt etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI DEMİRTAŞ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ‘ORTAK SOFRA ORTAK GELECEK’ PROGRAMINDA VATANDAŞLAR, MUHTARLAR VE DERNEK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. BİBA, DEMİRTAŞ’IN İHTİYAÇLARININ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.